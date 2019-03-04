MEVP تستضيف مؤتمرها السنوي للمستثمرين بحضور نخبة من أبرز رواد الأعمال والمستثمرين المحليين...

نظمت شركة Middle East Venture Partners (MEVP)، الرائدة في استثمارات رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط والتي تستثمر في الشركات المبتكرة الناشئة أو التي ما زالت في مراحل النمو، مؤتمرها السنوي للمستثمرين، وذلك يوم 28 فبراير في دبي. واستقطب الحدث أكثر من 200 من كبار المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مؤهلات منظومة العمل التكنولوجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودراسة الفرص الآنية للاستثمارات المشتركة.

وأعلنت MEVP خلال المؤتمر عن التزامات إضافية لشركاء محدودين بقيمة 65 مليون دولار، ترفع قيمة صندوقها الثالث لرأس المال المخاطر في الشرق الأوسط Middle East Venture Fund III (MEVF III) إلى 125 مليون دولار. كما أكدت الشركة أيضاً وصولها مراحل متقدمة من النقاشات مع صناديق ثروة سيادية إقليمية ومؤسسات حكومية للوصول إلى الحجم المستهدف للصندوق والبالغ 200 مليون دولار.

واستثمر صندوق MEVF III حتى اليوم 12 مليون دولار في 5 شركات هي: One Click، الشركة التقنية المتخصصة بتزويد الخدمات اللوجستية حسب الطلب؛ The Luxury Closet، أكبر المتاجر الإلكترونية الرائدة في مجال بيع وشراء المنتجات الفاخرة المستعملة؛ Eat App، مزود البرمجيات كخدمات للمطاعم والحجوزات؛ Sarwa، الرائدة في المنطقة في مجال الاستشارات المالية المنظمة عبر الإنترنت؛ Nana، منصة التسوق والتوصيل الخاصة بالمقاضي المنزلية والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها. كما وصلت MEVP إلى مرحلة متقدمة في تنفيذ استثمار لـ 2 مليون دولار إضافيين في سوق إلكترونية لتوصيل البضائع والأغذية في باكستان.

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وفي معرض حديثه على هامش المؤتمر، قال وليد حنا، المؤسس والمدير العام التنفيذي في MEVP: "تشهد منظومة العمل التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرحلة تحولية، وهو ما يبدو جلياً في القفزات النوعية التي حققتها شركات حصلت على التمويل قبل أعوام قليلة فقط، وتبدي اليوم نضجاً كبيراً رسخ مواقعها الرائدة إقليمياً في قطاعاتها. وتتسم فلسفتنا الاستثمارية في البساطة: الارتقاء بالمشاريع الناشئة ضمن أي قطاع لتصبح رائدة في السوق على مستوى المنطقة. ومع تنامي اهتمام المستثمرين بأصول رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والقوة الشرائية الهائلة للمستهلكين المهتمين بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا سنواصل الاستثمار في االشركات الناشئة، وتنميتها، ومن ثم التخارج منها، وتوفير عائدات كبيرة على استثمارات شركائنا المحدودين".

وتضمّن مؤتمر MEVP السنوي للمستثمرين عروضاً توضيحية وجلسات نقاشية بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات في منظومة ريادة الأعمال والتكنولجيا، غطت مواضيع هامة بما في ذلك التحديات والفرص لتوسيع نطاق الأعمال في المنطقة، والمبادرات اللازمة لدعم أداء الشركات التقنية التي ما زالت في مرحلة النمو. وسلط المتحدثون الرئيسيون الضوء على أحدث التوجهات الرقمية العالمية، وتأثيرها على المنطقة، متطرقين أيضاً إلى التغيرات الأخيرة في المشهد الاستثماري.

وكشف عدد من شركات محفظة MEVP عن أحدث تطورات أعمالهم، بما في ذلك حسن حلاس، مؤسس One Click، الذي تطرق إلى الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع الخدمات اللوجستية، وتوسع النطاق الجغرافي لعمليات شركته. كما تحدث كونال كابور، مؤسس The Luxury Closet، عن دور العالم الرقمي في تعزيز أعمال توريد المنتجات الفاخرة المستعملة.