"ستوريتل أرابيا" تبدأ مشروع "كلمات التسامح" خلال "مهرجان طيران الإمارات للآداب 2019"

تماشياً مع التوجّه الوطني في دولة الإمارات بالاحتفاء بـ "عام 2019 .. عام التسامح"، افتتحت "ستوريتل أرابيا"، الذراع العربية للمنصة الأوروبية الرائدة للكتب الصوتية "ستوريتل"، استديو تسجيل مؤقت خلال الدورة الحادية عشرة من "مهرجان طيران الإمارات للآداب" في دبي، في مبادرة نوعية تستهدف تمكين الزوار من التعبير عن أفكارهم حول نشر رسالة التسامح في دولة الإمارات ومشاركة تجاربهم في العيش ضمن مجتمع تسوده مبادئ التآخي والتعاضد والاحترام والمساواة.



وتبرز "ستوريتل أرابيا" كواحدة من الجهات العارضة في "مهرجان طيران الإمارات للآداب 2019"، المقام بين 1 و9 مارس الجاري تحت شعار "الكلمة تجمعنا". وتتيح منصة عرض "ستوريتل أرابيا" للزوّار فرصة تجسيد رؤاهم حول قبول واحترام الآخر في تسجيلات صوتية تحت عنوان "كلمات التسامح"، تستلهم بمجملها فكرة تعزيز التعايش السلمي الذي يمثل جوهر المجتمع الإماراتي العادل والمتضامن الذي ينعم أفراه بالسعادة والرفاهية.



وقال عمار مرداوي، مدير "ستوريتل أرابيا" في دولة الإمارات: "نتطلع، من خلال استديو التسجيل المؤقت، إلى تمكين زوّارنا من التفاعل بإيجابية مع التوجه الوطني في دولة الإمارات نحو الاحتفاء بالتسامح باعتباره قيمة سامية ونهج راسخ أرسى دعائمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وذلك في ضوء شعار "مهرجان طيران الإمارات للآداب 2019" المتمثل في "الكلمة تجمعنا". ونعتزم اختيار أفضل التسجيلات الصوتية لإدراجها ضمن كتاب صوتي، سعياً وراء توفير مصدر إلهام لمستخدمي منصة "ستوريتل" وتحفيزهم على احترام الاختلاف وإعلاء قيم المحبة والتعاضد والإخاء وتقبل الآخر، والتي تعتبر السمة الأبرز لمجتمع الإمارات الذي يقدم نموذجاً متفرداً للتنوع الثقافي والحضاري."



وأضاف مرداوي: "نسعى، وبالتزامن مع احتفال دولة الإمارات بعام التسامح، إلى تشجيع الجميع على نشر رسالة التسامح والسلام وقبول الآخر. ومما لا شك فيه بأنّ "مهرجان طيران الإمارات للآداب" يمثل المنصة المثالية لدعم توجهاتنا الاستراتيجية، سيّما وأنّه الحدث العربي الأكبر والأبرز الذي يحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة. ويشرّفنا أن نكون جزءاً من هذه التظاهرة الثقافية الهامة التي أثبتت بأنها منبر لنشر القيم الجوهرية والمبادئ السامية التي تصب في جوهر رؤيتنا ورسالتنا. وتسرّنا المشاركات الفاعلة من زوّارنا من مختلف الفئات العمرية والخلفيات الثقافية، والذين قدّموا رؤى معمقة ورسائل مؤثرة نتطلع إلى مشاركتها عبر كتاب صوتي حصري مع مستخدمي منصة "ستوريتل".



ويجدر الذكر بأنّ مشروع "كلمات التسامح" يعتبر أحد المبادرات النوعية المنضوية تحت مظلة "ستوريتل أرابيا" لنشر رسالة التسامح بين أوساط المجتمع الإماراتي والعربي، لا سيّما الأجيال الشابة. وتتبنّى "ستوريتل أرابيا" رؤية واضحة تستهدف بناء حضور قوي باعتبارها الخيار الأول والأمثل لمحبي الكتب الصوتية، وتدير أعمالها حالياً في 15 دولة.

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