سوق التنين يتألق في معرض "الشرق الأوسط للكهرباء"

يستعد سوق التنين، أكبر مركز تجاري وبيع للتجزئة خارج الصين، إلى المشاركة في معرض "الشرق الأوسط للكهرباء" المرتقب، حيث سيعرض تشكيلة واسعة من المصابيح وتقنيات الإضاءة في مركز دبي التجاري العالمي من 5 حتى 7 مارس.

ستعرض الشركات المشاركة لأول مره خلال الحدث، مجموعة واسعة من منتجات الإضاءة المبتكرة، تشمل المصابيح الموفّرة للطاقة ومصابيح LED والثريات ومصابيح إنارة الاسقف والمصابيح الجدارية والمصابيح المعلقة والكشافات ومصابيح الجدران الخارجية.

وسيشارك في هذا المعرض الرائد عدد من محلات سوق التنين والذي يشمل شركة فرايدي للتجارة العامة ولاكشري لايت و"آي دي أو" للإضاءة في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة الممتدة من 5 حتى 7 مارس.

ويعتبر قسم الإضاءة والمصابيح من أكبر الأقسام وأكثرها شعبية في سوق التنين، حيث يحتضن 3,500 منفذ بالإجمال الذي يعزز مساحات المعيشة الداخلية والخارجية.

تفضلوا بزيارة جناح سوق التنين في مركز دبي التجاري العالمي رقم S1 K30 في الفترة من 5 إلى 7 مارس ابتداءً من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً.

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