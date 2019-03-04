"مؤسسة جمعة الماجد" تقدم "جينيسيسG70"بمزايا متطورة للسلامة

تؤكد"مؤسسة جمعة الماجد"، الموزع الحصري لسيارات "جينيسيس" في دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامها بضمان سلامة وراحة عملائها مع سيارة "جينيسيس G70" الجديدة، والمصممة لتعزيز تجربة القيادة، وتلبية تطلعات العملاء الذين يضعون الأمان في المقام الأول مع مزايا السلامة العديدة التي توفرها.

وتتضمن سيارة G70 بجميع إصداراتها الملكية والبلاتينية والحصرية، سبع وسائد هوائية؛ خصصت اثنتان منها للسائق والراكب الأمامي، لضمان سلامتهما من أي حادث مفاجئ، بالإضافة إلى نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال في سيارات الركاب وضمان حمايتهم.

ويمكن للسائق القيادة بطمأنينة تامة بفضل نظام التحكم بثبات السيارة (VSM) الذي يساعده على مواجهة الظروف المفاجئة، بينما يحصل على رؤية أفضل مع وجود أجهزة الاستشعار في مقدمة ومؤخرة السيارة وكاميرا الرؤية الخلفية، قضلاً عن نظام مساعدة الفرامل في حالات الطوارئ (BAS) الذي يجعل من تجربة القيادة أكثر سلاسة.

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وتأتي الإصدارات الملكية والبلاتينية من سيارة G70 مزودةً بنظام الكبح الاضطراري التلقائي (AEB)الذي يراقب حركة المرور والظروف المحيطة على الطريق لاستشعار أي تصادم محتمل، ومنح السائق الوقت الكافي لاتخاذ الإجراء اللازم.

ولا يقتصر تميز سيارة G70 على جوانب السلامة فحسب، بل تأتي مزودة بمصابيح زينون أمامية، وفرش مصنوع من الجلد الفاخر، ومصابيح "ليد" خلفية، كما أنها أول سيارة سيدان رياضية من طراز "جينيسيس" تأتي معززة بالكثير من سمات الفخامة في جميع تفاصيلها وإصداراتها.

لمعرفة المزيد عن الطرازات الجديدة وحجز موعد لتجربة قيادتها، يرجى التواصل عبر الرقم 800 Genesis (4363747)، أو التفضل بزيارة إحدى صالات العرض التابعة لـ "مؤسسة جمعة الم