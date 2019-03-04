سلسلة متاجر التجزئة الدنماركية الرائدة "يوسك" تحتفل بالذكرى الأولى لافتتاحها في الإمارات

تحتفل سلسلة متاجر التجزئة الدنماركية "يوسك" بالذكرى الأولى لافتتاحها في الإمارات والنجاح الكبير الذي حققته خلال عام واحد.

هذا وقدمت يوسك ابتكاراتها من الأثاث والمفروشات المنزلية العصرية المستوحاة من التصاميم الاسكندنافية إلى الإمارات، بافتتاح أول متجر لها على شارع أم سقيم في دبي، ثم واصلت مسيرة النجاح بافتتاح متجرين في كل من مردف سيتي سنتر وبرجمان العام الماضي.

وتحتفل العلامة التي تمتلك خبرة تزيد على 40 سنة في مجال صناعة الأثاث والمفروشات، اليوم بوضع بصمتها في الإمارات وبالإنجاز الذي حققته على مدار السنوات بافتتاح فروع في 50 بلدًا حول العالم ومواصلة التوسع في أسواق أخرى جديدة.

وتمتلك JYSK اليوم أكثر من 2800 متجر في جميع أنحاء العالم موفرة لزبائنها تشكيلة واسعة من منتجات المستلزمات المنزلية.

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وتشتهر يوسك بتوفير مستلزمات غرف النوم بما في ذلك حشوات "تمبراكون" والتي اعتبرتها ناسا تقنية معتمدة للفضاء، بالإضافة إلى التصاميم المبتكرة والفريدة لأثاث الحدائق. وتركز على المحافظة على القيمة مقابل المال والأسعار المناسبة لمنتجاتها كما هو الحال في أوروبا. كما توفر مجموعة واسعة من أثاث المنزل شاملًا ذلك أغطية الأسرّة واللحف وأطقم طاولات الطعام والأرائك بالإضافة إلى إكسسوارات الغرف والمستلزمات اليومية.

وكان لارس لارسن الذي افتتح عام 1979 أول متجر لـ JYSK في مدينة آرهوس بالدنمارك قد وضع مفهوم علامة JYSK بحيث توفر المستلزمات المنزلية التي تضمن أعلى مستوى من الجودة، والتي تجسد الثقافة والقيم والإرث التي تفتخر بها الدول الاسكندنافية. وقد ساهمت هذه الأسس في ترسيخ المكانة التي تتمتع بها JYSK باعتبارها أكبر علامة تجزئة دنماركية على مستوى العالم وواحدة من أكبر سلاسل متاجر الأثاث المنزلي في العالم.

وعبر جينز رافنبول، الرئيس التنفيذي لـ يوسك عن فرحته بهذه المناسبة قائلاً: "نود شكر جميع زبائننا ومحبي علامة يوسك وشركائنا، الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح منذ أول عام لنا في الإمارات. لقد كان عامًا مثمرًا ونتطلع لاستكمال رحلتنا في العام الثاني ومواصلة توسعنا في كل أنحاء الإمارات العربية المتحدة وحول العالم".

وتمتلك علامة "يوسك" أكثر من 2600 متجرًا في أوروبا وأكثر من 100 في وأمريكا الشمالية وآسيا والمملكة المتحدة مع خطط لافتتاح المزيد من المتاجر في الإمارات هذا العام بعد النجاح الهائل الذي حققته خلال العام الماضي.