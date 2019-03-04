الغاز المصري على طريق تحقيق "قفزة مليارية"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-GOOGLE حقل "ظهر" المصري للغاز الطبيعي"ارشيف"

كشف وزير البترول المصري، طارق الملا، الاثنين، عن عزم بلاده تحقيق قفزة كبيرة بإنتاج الغاز الطبيعي وتصديره، حسب تصريحات خاصة لصحيفة محلية.

ونقلت صحيفة الشروق عن الملا، الاثنين، قوله إن مصر تستهدف تصدير ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي بنهاية 2019 من 1.1 مليار قدم مكعبة حاليا، أي أن الزيادة ستكون بحوالي مليار قدم مكعبة.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية العام الماضي.

وأضاف الملا أن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي لأكثر من 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا، بنهاية هذا العام من 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا حاليا.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة وسط إقبال من الشركات العالمية على دخول السوق المصري للبحث والتنقيب.

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وقال الملا للصحيفة إن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في 2021-2022، وبدء التصدير في 2022-2023.

كما نقلت الشروق عن الملا توقعه طرح جزء من أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبي) في بورصة مصر قبل نهاية النصف الأول من 2019.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة.

ووافقت وزارة البترول في مارس 2017 على طرح ما يصل إلى 24 بالمئة من أسهم إنبي.