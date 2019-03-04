ريم الهاشمي تلتقي وزير الخارجية الأوغندي

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مع معالي سام كوتيسا، وزير الخارجية الأوغندي، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في العاصمة أبوظبي يومي 1 و 2 مارس الحالي. وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية

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