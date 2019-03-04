الامارات | شرطة عجمان تعلن عن تخفيض مخالفات المرور بنسبة 50٪ للملتزمين

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تعلن عن تخفيض مخالفات المرور بنسبة 50٪ للملتزمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 مارس 2019 أعلنت شرطة عجمان عن تخفيض مخالفات المرور بنسبة 50٪ للملتزمين بعدم ارتكاب مخالفات مرورية على مدار 6 أشهر متتالية. التقاصيل تباعاً. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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