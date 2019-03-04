الامارات | تعرف إلى المناطق المتوقع أن تمر بها العاصفة في فرنسا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت سفارة الدولة عبر الحساب الرسمي لسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى باريس بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، المواطنين المقيمين والزائرين لفرنسا بأخذ الحيطة والحذر والتقليل من التحركات أثناء العاصفة التي تشهدها بعض المناطق الفرنسية. وكانت القيادة العامة للشرطة الفرنسية قد أصدرت تحذيراً بشأن عاصفة هوائية شديدة. وأوضحت السفارة أسماء المناطق المتوقع أن تمر بها العاصفة، مرفقة رقم هاتف للتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ :

0033144340200. Advertisements مرفق أسماء المناطق المتوقع أن تمر بها العاصفة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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