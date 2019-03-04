شرطة أبوظبي الأولى خليجياً في بطولة الرجل الحديدي بمسقط

فاز عبدالله اللقيطي من شرطة أبوظبي بالمركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منافسات بطولة الرجل الحديدي التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط.

وقال العقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية في قطاع الموارد البشرية، في شرطة أبوظبي، إن هذه المسابقات تتطلب قدراً عالياً من القوة البدنية والعقلية، مشيرا ًإلى أن الفائزين في السباق سيتأهلون إلى بطولة الرجل الحديدي العالمية التي ستقام في مدينة نيس الفرنسية العام الجاري.

جدير بالذكر أنه ووفقاً لنظام البطولة يجب أن يقطع الرجل الحديدي، مسافة 1.9 كيلو متر سباحة، وركوب الدراجات الهوائية لقطع مسافة 90.1 كيلو متر والعدو لمسافة 21.1 كيلومتر.

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