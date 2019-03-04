سعود المعلا يحضر مأدبة غداء خلفان عبيد بن فلاح

أم القيوين (وام) حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أمس، مأدبة الغداء التي أقامها خلفان عبيد بن فلاح، بمنزله في منطقة السلمة بأم القيوين، بمناسبة تخرج نجله «محمد» في كلية زايد العسكرية.

وهنّأ صاحب السمو حاكم أم القيوين الخرّيج محمد خلفان بن فلاح، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة وطنه الغالي الإمارات.

كما حضر المأدبة الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات.

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