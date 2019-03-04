عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة عبيد حارب

عجمان (وام) قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له عبيد سيف خميس حارب إلى إخوان وأبناء وأسرة الفقيد، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الجرف في عجمان.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه وعائلته، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه عبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم وأحمد إبراهيم الغملاسي الشامسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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