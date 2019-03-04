600 ألف طفل يستفيدون من برامج «دبي العطاء» في الهند

دبي (الاتحاد)

استفاد أكثر من 600 ألف طفل من برامج «دبي للعطاء» في الهند بينما جددت المبادرة شراكتها مع منظمة براثام لتوفير الدعم لأكثر من 300 ألف طفل هناك.

وشهد وفد يترأسه طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اختتام برنامج المؤسسة التعليمي الناجح الذي تم إطلاقه عام 2013 بالشراكة مع منظمة براثام لتعزيز مهارات القراءة والكتابة والحساب، إضافة إلى خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال برنامج جديد بقيمة 7,347,000 درهم (مليوني دولار أميركي) بهدف تحسين قدرات التطور والاستعداد للمدرسة لـ302,000 طفل في عمر 3 إلى 6 سنوات.

وكانت «دبي العطاء» قد أطلقت سابقاً برنامجاً مدته 3 سنوات بقيمة 19,637,348 درهماً إماراتياً (5,345,678 دولاراً أميركياً)، ساهمت شركة الأنصاري للصرافة بـ 3,122,475 درهماً إماراتياً (850,000 دولار أميركي) منها. وتضمن البرنامج الذي حمل عنوان «تعزيز التعلم السليم في الهند»، ثلاثة مكونات وهي: حملة القراءة في الهند 3، وبرنامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المناطق الحضرية، والفريق المركزي المعني بالموارد، حيث استفاد منها جميعاً 608,830 طفلاً من خلال تعزيز مهارات القراءة والكتابة والحساب في مرحلة الطفولة المبكرة والاستعداد للمدرسة.

وقال طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لـ«دبي العطاء»: «أنا سعيد بالنجاح الذي حققه برنامج دبي العطاء لتعزيز مهارات القراءة والكتابة والحساب في الهند».

وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، سفير الدولة لدى الهند: فخورون بجهود «دبي العطاء» الهادفة إلى دعم التعليم في الهند بالشراكة مع براثام. وإن النجاح الذي حققته كلتا المؤسستين حتى الآن جدير بالثناء. وتندرج هذه الجهود في إطار دعم استراتيجية الإمارات للمساعدات الخارجية، معبراً عن تمنياته لكلا الطرفين التوفيق في مساعيهما المستقبلية، ونؤكد ضمان دعم السفارة لهذه القضية النبيلة.