حمدان بن زايد وطحنون بن محمد يعزيان في وفاة سالم حميد بن دلموج الظاهري

العين (وام)

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أمس، واجب العزاء إلى حميد بن دلموج الظاهري في وفاة المغفور له ابنه «سالم»، وذلك في مجلس فلج هزاع بمدينة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدم العزاء إلى جانب سموه، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

كما قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى حميد حمد دلموج الظاهري في وفاة ابنه «سالم»، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في مجلس فلج هزاع بمدينة العين.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سالم حميد حمد بن دلموج الظاهري، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة فلج هزاع بمدينة العين.

كما قدم واجب العزاء، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين والمقيمين.