طحنون بن محمد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان سالم حميد الظاهري

العين (وام) أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أمس، صلاة الجنازة على جثمان سالم حميد حمد بن دلموج الظاهري، رحمه الله، وذلك في مسجد المعترض الكبير في مدينة العين.

كما أدى الصلاة، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين، وقد شيع جثمان المغفور له إلى مثواه الأخير في مقبرة المطاوعة في مدينة العين.

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