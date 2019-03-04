بدء التسجيل في الدورة الثالثة لجائزة حمدان بن محمد للابتكار

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، فتح باب التسجيل لتلقي طلبات المشاركة في الدورة الثالثة لجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، عبر الموقع http:/‏‏/‏‏www.hbmaipm.com/‏‏، بدءاً من الخامس من مارس الجاري وحتى 30 يوليو المقبل، ويبلغ مجموع قيمة جوائزها أكثر من مليونين و600 ألف درهم «710 آلاف دولار»، على أن يتم تكريم الفائزين في الدورة السادسة للجائزة في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في ديسمبر المقبل.

وقالت ليلى فريدون، أمين عام الجائزة: إن الجائزة تنقسم إلى أربع فئات هي: الفئة الفردية وتضم جائزة «أفضل مدير مشروع مبتكر»، وتبلغ قيمتها 50 ألف دولار، وجائزة «أفضل مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر» بقيمة 50 ألف دولار، أما الفئة الثانية، فهي تتعلق بالفرق وتتضمن جائزة «الفريق المبتكر» بقيمة 80 ألف دولار، كما تمت إضافة فئة ثالثة جديدة، لتشمل المؤسسات تحت عنوان «جائزة المؤسسة المبتكرة في إدارة المشاريع» من خلال تعديل الفئات المؤسسية السابقة لتضم ثلاثة مراكز، الأول بقيمة 200 ألف دولار، والثاني بقيمة 150 ألف دولار، والمركز الثالث بقيمة 100 ألف دولار. وتضم الجائزة أيضاً الفئة «الأكاديمية»، وهي تتضمن «جائزة البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع» بقيمة 40 ألف دولار، وتهدف إلى تشجيع البحث العلمي في مجال إدارة المشاريع وتكريم الباحثين الذين يعملون على تطوير نظريات ومبادئ إدارة المشاريع، وجائزة الإدارة المبتكرة للمشاريع «الفئة الأكاديمية» بقيمة 40 ألف دولار أيضاً.

وأوضحت أن الجائزة تتضمن مجموعة من القواعد والشروط العامة، وهي إمكانية تقديم المشروع نفسه في أكثر من فئة للجائزة، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي مشاركة لا تفي بمعايير المشاركة للفئة المختارة. ولفتت إلى ضرورة استكمال المشروع أكثر من (48) شهراً قبل التقدم للجائزة.