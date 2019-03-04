«الشارقة الخيرية»: 567 أسرة متعففة تستفيد من «نور حياتهم»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة من الداعمين الرئيسيين لأنشطة ومبادرات الجمعية حيث قدمت مساعدات لأكثر من 567 أسرة ضمن مبادرة نور حياتهم التي أطلقتها «الهيئة» بالتعاون مع الجمعية لمساعدة الأسر المتعففة والمتعسرين في سداد مستحقات الكهرباء والمياه بمبلغ إجمالي بلغ حوالي مليوني درهم، وذلك في إطار تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.

وثمّن عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية الدور الذي تقوم به هيئة كهرباء ومياه الشارقة على الصعد كافة، مشيراً إلى أن التوجيهات الدائمة لمجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أسهمت في تفعيل التعاون مع هيئات ومؤسسات تعليمية وأمنية وخدمية واجتماعية ومنها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بحيث تمتد أنشطة الجمعية الخيرية إلى جميع شرائح المجتمع، مشيداً بجهود هيئة كهرباء ومياه الشارقة في خدمة المجتمع والتعاون لتفعيل أنشطة وحملات الجمعية مما سيساهم في التعريف بالخدمات والأنشطة التي تقدمها الجمعية.

وأشار إلى أن مبادرة «نور حياتهم» التي تم تفعيلها ساهمت في دراسة الحالات المستحقة للمساعدة من خلال التعاون مع «الهيئة» في دراسة الحالات وتقديم المساعدة لهم وتخفيف معاناتهم، مثنياً على التعاون القائم بين الجمعية وهيئة كهرباء ومياه الشارقة في المجالات الخيرية.

وأشار إلى أن آفاق التعاون بين الجانبين متواصلة ومستمرة بهدف الوصول للعدد الأكبر من المحتاجين والمعوزين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه يتم بحث ملف كل أسرة على حدة بشكل دقيق ووفق لجنة خاصة للتأكد من مدى أحقيتها للمساعدة من عدمه.

وبدوره، لفت الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى أن المبادرة التي تم إطلاقها بعنوان «نور حياتهم» بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية تهدف لدعم وتشجع هذه المبادرات التي تعود بالخير والفائدة على المجتمع، ومنها: التيسير على الأسر المتعففة والمحتاجة ومساعدتهم لسداد قيمة فواتير الاستهلاك المستحقة والتي تعثرت في سدادها.