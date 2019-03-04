«سعود المعلا الخيرية»: قسائم مشتريات لـ 41 صياداً بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

قدمت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، قسائم مشتريات لـ 41 صياداً من كبار المواطنين وذوي الدخل المحدود في أم القيوين، قيمة كل منها 500 درهم، بهدف دعم الصيادين وتشجيعهم على شراء مستلزمات الصيد خلال وجودهم في مهرجان صيد الأسماك الذي ينطلق في الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري في خور الإمارة.

وثمن جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، مبادرة «المعلا الخيرية» في دعم المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في مهنة الصيد، وتخفيف الأعباء المادية عنهم، مشيراً إلى أن القسيمة صالحة في فترة المهرجان، وتقبل في متجر الجمعية فقط، الذي سيكون مشاركاً في الفعالية، حيث سيتم عرض أنواع مختلفة من معدات وأدوات صيد بأسعار مناسبة.

وقال إنه بالتعاون مع اللجنة المنظمة للمهرجان، سيتم توزيع القسائم على الصيادين المستفيدين، حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم أثناء حضورهم للفعالية، لافتاً إلى أن أرباح الشراء من الجمعية، ستعود على الصيادين في نهاية العام.

وأضاف جاسم، أن الجمعية توفر أكثر من 300 قطعة غيار ومعدات ومستلزمات صيد متنوعة ذات مواصفات وجودة عالية، بأسعار مخفضة بنسبة أقل عن أسعار المحال التجارية، وأجهزة بحرية لتحديد المواقع والإحداثيات، وستقوم بعرض بعضها في متجرها خلال مهرجان أم القيوين لصيد الأسماك الذي يستمر 3 أيام.