وكيل «الخارجية» يتسلم أوراق اعتماد سفير كازاخستان

أبوظبي (وام) تسلم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد ماديار سماديلولي مينيلبيكوف سفير جمهورية كازاخستان المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفير جمهورية كازاخستان التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب السفير الكازاخي الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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