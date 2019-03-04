مغير الخييلي: نفتخر بالإرث الفكري لزايد

ألقى معالي مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع كلمة خلال حفل الإعلان عن انطلاق الحملة التوعوية الاجتماعية الأولى قال فيها إن إطلاق الحملة التوعوية الاجتماعية الأولى والتي تنظمها مؤسسة التنمية الأسرية، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تذكرنا بمقولة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حينما قال «إن الأسرة هي أساس تقدم المجتمع كلّه»، مضيفاً أننا نلتمس من هذه المقولة الخالدة الأهمية التي أولاها الوالد زايد للأسرة، باعتبارها اللّبِنة الأولى لبناء مجتمع سليم وإيجابي، وأفرادٍ قادرين على العطاء وخدمة مجتمعهم ووطنهم ويحافظون على المكتسبات المتحققة. وتقدم الخييلي بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» نظير جهودها الجليلة في كل ما يسهم في دعم وتعزيز استقرار الأسرة، ما جعل من مجتمعنا أسرة واحدة، تحتضن الجميع من مختلف الجنسيات والثقافات والأعراق، مؤكداً أننا في «عام التسامح» نعيش أزهى مظاهر التنمية الإنسانية والاجتماعية، إذ أرست فيه قيادتنا الرشيدة، قواعد صلبة للأسرة الإماراتية المتسامحة، حتى أصبحت نموذجاً في تنشئة الأجيال على الخير والعطاء والهوية الوطنية، والنهوض بمسيرة التقدم المجتمعي في شتى المجالات، وتبذل حكومة أبوظبي الجهود كافة تجاه دعم الاستقرار الأسري، وذلك انطلاقاً من الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة كحاضنة للأفراد، ومنبع لتلقينهم القيم والمعرفة والسلوكيات الإيجابية. وأشاد الخييلي، في كلمته، بالدور الكبير الذي تقوم به الجهات الحكومية كافة، في تعريف أفراد المجتمع بالأثر الكبير الذي يلعبه الاستقرار الأسري، وأثره على تعزيز قيم التلاحم والتسامح والاحترام بين أفراد الأسرة، مشيراً إلى شعار الحملة التوعوية الاجتماعية الأولى «أسرة متماسكة.. مجتمع متسامح.. وطن آمن» الذي يلخّص مكانة الأسرة كأساس لوطن يعيش أفراده كافة بأمن ورخاء وسعادة، ولتحقيق هذا الهدف، يجب علينا العمل سوياً لتحديد أبرز التحديات التي تواجه الأسر، والمضي قدماً نحو التغلب عليها، فدورنا كجهات تُعنى بخدمة المجتمع وتلبية تطلّعاته، يحتّم علينا النظر في الأسباب والعوامل كافة التي تقف عائقاً أمام تطوير المجتمع، وتحويل هذه العوائق إلى فرص لتحسين نمط حياة المجتمع.

وقال الخييلي، في ختام كلمته: «لا بد لنا أن نفتخر بالإرث الفكري الذي ورثناه عن والدنا الشيخ زايد، حتى بتنا اليوم أسرة واحدة تعيش تحت سقف دولة الإمارات العربية المتحدة».

كما شهد حفل إطلاق الحملة جلسة تعريفية عن أدوار الشركاء في تنفيذها تحدث فيها كل من مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، ومحمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام «أبوظبي للإعلام»، وحمد نخيرات العامري مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، والمستشار محمد يوعان المهيري - نائب وكيل دائرة القضاء، والعميد علي سالم البادي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، وأحمد الشيبة الشرياني المدير التنفيذي - مركز الإحصاء، عن المهام والوسائل التي ستقوم بها الجهات من أجل الدفع بالحملة إلى النجاح وتحقيق النتائج والمؤشرات المرجوة من خلال العمل كفريق واحد لخدمة الأسرة والمجتمع.