علي بن تميم: قيم تعزز تماسك الأسرة والمجتمع

أبوظبي (الاتحاد) أكد سعادة الدكتور علي بن تميم المدير العام لـ «أبوظبي للإعلام» أن حملة «أسرة متماسكة.. مجتمع متسامح.. وطن آمن» على قدر كبير من الأهمية، حيث تتدرج من الأسرة إلى المجتمع والوطن، ثم من القيم التي تكمل بعضها بعضاً، وتعزز التماسك في الأسرة والتسامح الذي هو صبغة مجتمعية، ثم الأمن والأمان الذي تتطلبه كل الأوطان. وقال سعادته في تصريح بمناسبة إطلاق الحملة، أمس: في الواقع إن «أبوظبي للإعلام» تقوم على هذه القيم، ولعل هذا التضافر المتكامل لهذا الشعار الذي يعزز رؤيتها وأهدافها، يؤكد هذا التكامل بين المؤسسات ويعكس التكامل والمشاركة في استراتيجية ورؤية واحدة، متوجهاً بالشكر لمؤسسة التنمية الأسرية على هذه الحملة التوعوية المهمة.

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