الامارات | حساب بنكي لربة منزل يتحوّل من 873 ألف درهم إلى صفر

شكرا لقرائتكم خبر عن حساب بنكي لربة منزل يتحوّل من 873 ألف درهم إلى صفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قصدت ربة منزل مقيمة في الدولة ماكينة صراف آلي لسحب نقود عقب عودتها من إجازة في بلادها، إذ أخبرها الجهاز بعدم وجود رصيد كافٍ، فحاولت مراراً لكن دون فائدة، وتوجهت إلى البنك وطلبت كشف حساب بنكي، لتجد مفاجأة غير سارة على الإطلاق، إذ كان رصيدها صفراً، رغم أنها تركت فيه قبل سفرها 873 ألف درهم، واكتشفت أن مجهولين اخترقوا حسابها بعد أن استولوا على رقم هاتفها بالحيلة عبر إحدى شركتي الاتصالات، ثم احتالوا على البنك كذلك، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالت أحد المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم البالغ من العمر 29 عاماً (رجل أعمال آسيوي)، زوّر بالاشتراك مع آخرين مجهولين محرراً رسمياً عبارة عن مستندات طلب تحويل هاتف المجني عليها المسجل باسم شركته إلى شركة أخرى، كما زوّروا صورة بطاقة هويتها بأن استبدلوا صورتها بصورة أخرى والتعديل على بيانات تاريخ انتهاء ورقم البطاقة، وتزوير مستندات أخرى غير رسمية شملت شهادة غير ممانعة بتحويل رقم هاتف منسوب صدوره إلى المتهم، وطلب تحويل مبلغ 873 ألف درهم من حسابها إلى حساب آخر، واستولى على المبلغ بواسطة مستند مزوّر قدمه لموظف البنك.

وقالت المجني عليها (49 عاماً) إنها كانت في إجازة ببلادها، وحين حضرت حاولت استخدام بطاقة الخصم الآلي البنكية، لكن لم تتمكن لعدم وجود رصيد كافٍ في الحساب، فتوجهت إلى البنك وطلبت كشف حسابها، وفوجئت بعدم وجود رصيد، وأن شخصاً ما أجرى عملية تحويل بنكي من حسابها قبل شهرين من ذلك، بمبلغ 873 ألف درهم، إلى حساب شركة أخرى مستخدماً رقم هاتفها.

وبناء على ما سبق توجهت إلى شركة الاتصالات التي زودتها بالشريحة، وفوجئت بأن رقم هاتفها قد حول باسم شركة أخرى، وعرض عليها الموظفون هناك مستنداً محرراً بخط اليد مضمونه أنها تطلب تحويل رقمها لاسم تلك الشركة، وعرضوا عليها كذلك صوراً لبطاقة هويتها، فأخبرتهم بأن الصورة ليست لها، كما أن التوقيع على الأوراق ليس توقيعها، مؤكدة أن المستندات التي تم تقديمها إلى البنك لإجراء التحويل لا تمت لها بصلة وحررت بتواقيع مختلفة.