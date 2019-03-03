"مجموعة إعمار للضيافة" تقدم للمقيمين في الإمارات قيمة استثنائية على العطلات المحلية في فنادقها بدبي

تقدم "مجموعة إعمار للضيافة"، التابعة لشركة "إعمار العقارية"، قيمة استثنائية للمقيمين في الإمارات والراغبين بالاستمتاع بعطلة محلية في أي من فنادقها المميزة في دبي.

وفي ضوء تزايد شعبية العطلات المحلين بين المقيمين في الدولة، حرصت "مجموعة إعمار للضيافة" على إعداد باقة "العطلة المحلية" لتضمن للضيوف قيمة أكبر مقابل المال، بالتزامن مع منحهم فرصة الاستمتاع بأرقى أساليب الحياة العصرية التي تحفل بها فنادقها المميزة التي تحظى بأعلى التصنيفات في دبي.

وتتوفر باقات "العطلة المحلية" في جميع وجهات "العنوان للفنادق والمنتجعات" الفاخرة و"فيدا للفنادق والمنتجعات" العصرية الراقية في دبي، بالإضافة إلى "نادي المرابع العربية للجولف". أما "روڤ للفنادق"، المشروع المشترك بين "إعمار العقارية" و"مِراس"، فتقدم بدورها قيمة كبيرة للمهتمين بقضاء عطلات محلية في المدينة.

بهذه المناسبة قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة": "تضمن باقات ’العطلة المحلية‘ قيمة لا تضاهى للمقيمين في الإمارات، وهي معدة خصيصاً لتلبي احتياجاتهم وتلاقي تطلعاتهم على كافة المستويات. لقد أصبحت العطلات المحلية من الخيارات المفضلة بين المقيمين، وانطلاقاً من مكانة شركتنا كمزود رائد لخدمات الضيافة، فإننا حريصون على منح ضيوفنا تجربة إقامة لا تنسى مليئة بالمزايا والفوائد الحصرية".

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ويمكن الاستفادة من عرض "العطلة المحلية" لغاية 25 ديسمبر 2019، ويشمل مزايا إضافية مثل بوفيه الفطور، خصم 10 بالمئة على الأطعمة والمشروبات، خصم 50 بالمئة على أطعمة الأطفال بعمر 7 إلى 12 عاماً، وإقامة مجانية للأطفال بعمر 6 سنوات أو أقل على الأسرّة الموجودة فعلياً ضمن الغرف.

وتتضمن قائمة وجهات "العنوان للفنادق والمنتجعات" المشمولة بالعرض كلاً من "العنوان وسط المدينة" و"العنوان دبي مول" و"العنوان مرسى دبي" و"العنوان بوليفارد" و"بالاس وسط المدينة" و"العنوان مونتجمري"، بالإضافة إلى "العنوان فاونتن فيوز" و"العنوان سكاي فيو" المقرر افتتاحهما قريباً. ويمكن الاستفادة من العرض في وجهات "فيدا للفنادق والمنتجعات" بما في ذلك "منزل وسط المدينة" و"فيدا وسط المدينة"، إضافة إلى فندقي "فيدا ذا هيلز" و"فيدا هاربور بوينت" المقرر افتتاحهما قريباً.

أما وجهات "روڤ للفنادق" المشاركة فتشمل "روڤ وسط المدينة" و"روڤ سيتي سنتر" و"روڤ المدينة الطبية" و"روڤ المركز التجاري" إضافة إلى "روڤ آت ذي بارك" الذي سيتم افتتاحه قريباً. وتمتاز جميع هذه الفنادق بمواقعها المركزية في قلب المدينة. وبدوره، يقدم "نادي المرابع العربية للجولف" لعشاق الجولف فرصة الاستمتاع بتجربة مميزة في الملعب المؤلف من 18 حفرة، بالإضافة إلى النادي العصري الراقي.