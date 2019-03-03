اكتشفوا سحر الحياة البرية مع Hotels.com: قائمة فنادق رائعة للإستمتاع بيوم في حديقة الحيوانات



من منا لا يرغب في قضاء يوم ممتع في التنزه بحديقة الحيوانات؟ يقدم لكم الموقع الإلكتروني Hotels.com™ عدد من الفنادق الرائعة القريبة من حدائق الحيوانات الشهيرة حول العالم. استعدوا لقضاء يوم حافل بالمغامرات والمرح داخل الحديقة، يليها الإسترخاء في هذه الفنادق المتميزة.



حديقة سفاري دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

منتجع ميليا ديزرت بالم دبي

يعد هذا المنتجع الفاخر ذو الخمس نجوم واحة عصرية مذهلة لا مثيل لها. سيتمكن الضيوف في هذا الملاذ الرائع من بدء يومهم بتناول الفطور، قبل الإنطلاق لتعلّم ركوب الأحصنة في مدرسة ركوب الخيل، أو اختيار مجرد الإسترخاء في السبا المتكاملة. أمّا إذا كنتم ترغبون في يوم حافل بالمغامرات والمرح بحديقة الحيوانات، فإنّ منتجع ميليا ديزرت جزيرة النخلة هو وجهتكم المثالية بما يتمتع به من موقع مثالي، حيث يمكنكم الخروج في نزهة قصيرة إلى حديقة سفاري دبي التي تعّد من أحدث الوجهات الترفيهية بالإمارة، واستكشاف العديد من الحيوانات البرية والمغامرات. وبعد قضاء يوم حافل بالمرح والأنشطة، يمكنكم ارتياد أي من المطاعم المتميزة لتناول وجبة شهية، في الوقت الذي يقضي فيه الأطفال أوقات ممتعة بالحضانة.

تتوفر الغرفة في منتجع ميليا ديزرت بالم دبي بسعر يبدأ من 847* درهم لليلة الواحدة*. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*





Advertisements



حديقة العين للحيوانات ، دولة الإمارات العربية المتحدة

العين روتانا

احظى بتجارب فخامة غامرة في هذا المنتجع الرائع بقلب مدينة العين، ودلل حواسك بالرفاهية المطلقة بما يقدمه من خدمات متميزة. يحتضن الفندق 242 غرفة مجهزة بأقصى معايير الراحة، علاوة على السبا المتكاملة لتجارب استرخاء رائعة. يمكنك الإختيار من بين المطاعم الستة في رحاب المنتجع لتناول أشهى الأطباق المعدّة بعناية في أجواء لا مثيل لها. كما يتميز المنتجع بموقعه القريب من حديقة العين للحيوانات، للتمكن من اكتشاف الحياة البرية عن كثب، وإطعام الزرافات وطيور الببغاء.

تتوفر الغرفة في العين روتانا بسعر يبدأ من 799* درهم لليلة الواحدة*. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*



حديقة حيوانات الرياض، المملكة العربية السعودية

فندق موفنبيك الرياض

احظى بتجارب استرخاء لا مثيل لها واسترخِ في هذا الفندق الرائع ذو الخمس نجوم بالرياض، سواء كنت ترغب في الإسترخاء بالمسبح أو اصطحاب الأطفال إلى نادي الصغار أو تدليل نفسك في السبا، فإنّ فندق موفنبيك الرياض سيوفر لك كل ذلك. ابدأ يومك بتناول وجبة الإفطار الشهية المتوفرة يومياً في الفندق قبل الخروج في نزهة ممتعة إلى حديقة حيوانات الرياض، الواقعة في قلب حي ملز. اقضِ أوقات لا مثيل لها في الحديقة سواء على متن القطار أو مشياً على الأقدام واستكشف الحيوانات البرية المتنوعة. وبعد قضاء يوم حافل بالمغامرة، يمكنكم تجديد نشاطكم وعافيتكم في فندق موفنبيك الرياض عبر تناول وجبة شهية في أي من المطاعم الأربعة الرائدة.

تتوفر الغرفة في فندق موفنبيك الرياض بسعر يبدأ من 666* درهم لليلة الواحدة*. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*



حديقة حيوانات جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا

فندق ذا وينستون

يقع هذا الفندق الرائع ذو الخمس نجوم في قلب مدينة جوهانسبرغ، ويقدم أجواء هادئة لا مثيل لها. سيحظى الضيوف في هذا الفندق الرائع بأوقات لا مثيل لها في تناول العشاء تحت النجوم أو الإسترخاء بجوار المسبح أو في اللاونج. اختتم ليلتك بالحصول على تجربة استرخاء لا تضاهى في الغرف الواسعة المجهزة بكافة معايير الراحة، حيث يقدم الفندق حوالي 30 غرفة. يوفر فندق ذا وينستون وصول سهل إلى حديقة حيوانات جوهانسبرغ، لقضاء أروع الأوقات في استكشاف الحيوانات البرية خلال الجولات النهارية والمسائية.

تتوفر الغرفة في فندق ذا وينستون بسعر يبدأ من 597* درهم لليلة الواحدة*. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*



حديقة حيوانات ميلبورن، استراليا

فندق بست ويسترن بلس ترافل إن

قم برحلة إلى مدينة ملبورن لزيارة حديقة الحيوانات رقم 1 على مستوى العالم. يمكنك زيارة محمية ليون جورج للقاء الحيوانات البرية وجهاً لوجه، مثل النمور والكلاب البرية الأفريقية والتماسيح من الفليبين. يعتبر فندق بست ويسترن بلس ترافل إن خياراً مثالياً للإقامة، حيث يقدم حوالي 100 غرفة مجهزة بالكامل بأحجام مختلفة للعائلات، علاوة على المسبح في أجواء خارجية متميزة. وبعد قضاء يوم ممتع في استكشاف معالم المدينة، يمكنكم تجديد نشاطكم عبر ارتياد أي من المطاعم المتميزة التي تقدم الأطباق الإسترالية المعاصرة، لتجارب ثقافية لا مثيل لها.

تتوفر الغرفة في فندق بست ويسترن بلس ترافل بسعر يبدأ من 573* درهم لليلة الواحدة*. للحجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Hotels.com*