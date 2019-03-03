مسيرة "معاً نمشي" 2019 تستهدف دعم الاطفال أصحاب الهمم ذوي التوحد

أعلنت مجموعة تيكوم عن موعد إنطلاق مسيرة "معأ نمشي"، الحدث الخيري السنوي الذي تنظمه المجموعة ويستهدف إشراك كافة شرائح المجتمع لدعم قضايا إنسانية ومجتمعية متنوعة. يركز الحدث، الذي ينظم بالتعاون مع مركز دبي للتوحّد، بنسخته هذا العام على نشر الوعي باضطراب طيف التوحد لدى الاطفال الذي يزداد انتشاره عام تلو عام، إذ وصل نسبته لطفل واحد بين كل 59 بحسب آخر الدراسات الحديثة.

وتنطلق المسيرة عند الساعة السابعة والنصف صباح يوم الجمعة الموافق 8 مارس لمسافة 2 كيلومتر بدايةً من "ذي بلوك" بحي دبي للتصميم. ويتخلل الحدث عدداً من الأنشطة الترفيهية الممتعة لكافة أفراد العائلة، ومنها فقرات فنية مقدمة من قبل أطفال أصحاب الهمم ذوي التوحد.

يعود ريع الحدث إلى مركز دبي للتوحد.