"الأرصاد" يحذر من اضطراب بحري الخليج العربي وعمان

حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار اضطراب بحري الخليج العربي وعمان بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة السرعة التي تصل إلى 45 كم/ساعة على كليهما وتؤدي إلى إرتفاع الموج فيهما من 4 إلى 6 اقدام وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق، وذلك حتى الساعة 8 مساء غدٍ الاثنين.



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