توقعات حالة الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً ويطرأ ارتفاع طفيف تدريجي في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.

حركة الرياح شمالية غربية ( 25 - 35 كم ) ساعة تصل 45 كم / ساعة على البحر.

الموج في الخليج العربي يكون مضطرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والمد الثاني عند الساعة 01:42 أما الجزر الأول عند الساعة 18:58 والجزر الثاني عند الساعة 06:16 .

وبحر عمان يكون الموج مضطرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:17 والمد الثاني عند الساعة 21:37، الجزر الأول عند الساعة 14:55 والجزر الثاني عند الساعة 03:42 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 15 75 30

دبي 22 18 55 35

الشارقة 23 17 65 30

عجمان 23 18 70 35

أم القيوين 22 17 75 40

رأس الخيمة 23 16 75 45

الفجيرة 26 18 60 25

العين 24 13 70 25

ليوا 25 14 55 20

الرويس 22 17 65 35

السلع 22 16 70 30

دلما 23 16 65 40

طنب الكبرى 22 17 80 45

طنب الصغرى 22 17 80 45

أبو موسى 21 17 80 45