قرقاش: الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة لعزلتها عن محيطها

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة لعزلتها عن محيطها العربي، وإن وزن الدول وموقعها أساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه.

وغرد معاليه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الحضور الهامشي لقطر في المحافل الدولية نتيجة عزلتها عن محيطها، من الرياض إلى شرم الشيخ إلى أبوظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري وكاد يكون الحضور كالغياب، وتقلص الدور إلى الملف اليتيم منطقي لأن وزن الدول وموقعها أساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه".

وأضاف معاليه في تغريدة أخرى: "ونأسف لهذا الحال وندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر بل لنرجسية لا منطق لها ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذي جيرانها والدوحة الآن تدفع ثمنها، هي خيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، والجيل الحالي مازالت أمامه فرصة للخلاص من هذا الإرث المأزوم".