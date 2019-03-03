شرطة أبوظبي تدعو السائقين للحذر وخفض السرعات خلال التقلبات الجوية

دعت شرطة أبوظبي السائقين للقيادة بحذر خلال تقلبات الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة، واحتمال سقوط الأمطار وهبوب الرياح المثيرة للغبار خاصة في المناطق المكشوفة، وما قد ينجم عنها من تدن للرؤية، وتشكل الضباب حسب التوقعات.

وحثت على خفض السرعات إلى 80 كلم/الساعة تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية في الظروف الجوية المتقلبة، والتي تشمل الأمطار والرياح والعواصف الرملية والضباب، وترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل لتفادي انزلاقها بحيث تقل كفاءتها على الأرض المبتلة.

وقالت إن تشكّل الرمال على سطح الطريق من أحد أسباب وقوع الحوادث، مّا يتطلب الحيطة والحذر ومراعاة قواعد المرور في مثل هذه الظروف، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكدت أهمية متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس، ليكون السائق مستعداً للقيادة في الأحوال الجوية المتغيرة، والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال المنظومة الذكية لشرطة أبوظبي، والتي تتضمن إرشادات مرورية، وخفض السرعات، وإيقاف حركة سير المركبات إلى حين وضوح الرؤية.

ودعت السائقين الذين تتعرض مركباتهم إلى حوادث بسيطة أو أعطال ميكانيكية مفاجئة، خلال الظروف الجوية إلى إيقافها على الكتف الأيمن للطريق، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية حركة السير.