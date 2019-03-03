سعيد بن طحنون يحضر أفراح الأحبابي

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه سعود نفال مسعود الأحبابي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة مسفر عايض مسفر الأحبابي، كما حضر الحفل بصالة هيلي في مدينة العين عبدالله فلاح الأحبابي، وعدد من وجهاء القبائل والمسؤولين.

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