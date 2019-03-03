عبدالله بن زايد: نقاشات مثمرة بين الدول الأعضاء تسهم في صون وتعزيز السلم والأمن الدوليين

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عدداً من وزراء الخارجية المشاركين في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في أبوظبي.

واستقبل سموه كلاً من معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، ومعالي شريف محمد زين وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، ومعالي عبدالله شاهد وزير خارجية المالديف، ومعالي بهجت باتسولي وزير خارجية كوسوفو، ومعالي مارسيل أمون تانوه وزير خارجية ساحل العاج.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأصحاب المعالي الوزراء، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع دولهم في المجالات كافة.

وأكد سموه أن الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بما تضمنته من جلسات عمل ونقاشات مثمرة فتحت آفاقاً أرحب للتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة بما يسهم في تعزيز عملها وأداء دورها الهام لصون السلم والأمن الدوليين.

من جانبهم، توجه وزراء الخارجية بالشكر إلى دولة الإمارات على استضافة الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، معربين عن ثقتهم بأن رئاسة الإمارات للدورة الحالية للمنظمة، من شأنها أن تدعم عملها وتساعدها على أداء المهام المنوطة بها.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عدداً من وزراء الخارجية المشاركين في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت أعمالها أمس في أبوظبي.

واستقبل سموه معالي يلدز بولاك بيجل وزيرة خارجية سورينام، ومعالي كالا هانكاراو وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل لدى جمهورية النيجر، ومعالي مامادي توري وزير الخارجية والغينيين المغتربين بجمهورية غينيا.

كما استقبل سموه معالي ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا، ومعالي مامدو تنقارا وزير خارجية غامبيا، ومعالي روبرت دوسيه وزير خارجية توجو.

إلى ذلك، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يلدز بولاك بيجل وزيرة خارجية سورينام، مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون بين أكاديمية الإمارات الدبلوماسية ومعهد سورينام الدبلوماسي.

حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.