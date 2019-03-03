جامعة أبوظبي تكرم المدارس الفائزة بمسابقة العلوم والتكنولوجيا بالعين

أبوظبي (الاتحاد) كرمت جامعة أبوظبي الفرق الثلاث الفائزة في مسابقة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي عقدتها في حرمها الجامعي بالعين، وجمعت طلبة من مدارس حكومية وخاصة للمشاركة في تحديات محفزة على الابتكار.

وشارك بالمسابقة 460 طالباً وطالبة من 27 مدرسة ثانوية بالعين.

وحصد المركز الأول عائشة صالح وعلي المهيري وندى فايز من مدرسة الظفرة، والمركز الثاني شيماء ميسن ومحمود خالد وبين سيباستيان من مدرسة «مدرستنا الثانوية الإنجليزية»، والثالث أميرة أيمن وأروى الزايدية واليازية الأحبابي من مدرسة أم الإمارات.

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