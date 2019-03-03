أكثر3 كتب مبيعاً في العالم

دبي (الاتحاد)

بمناسبة شهر القراءة، تسلط «الاتحاد» الضوء على أكثر 3 كتب مبيعاً على مستوى العالم، بما تحتويه من مواد أو أفكار للتنمية البشرية أو تراث إنساني، بالإضافة إلى المحتوى الاقتصادي أو العلمي أو الثقافي.

1 أسرار بيع أي شيء لأي شخص فريدريك أوكلوند

يفند هذا الكتاب العديد من طرق البيع التقليدية التي دأب الناس على قبولها من دون البحث فيها لفترة طويلة، كما يثبت أن الصورة المتداولة عن أن بعض الأشخاص يولدون وهم أرباب أعمال ليست صحيحة.

ويمكن لهذا الكتاب إحداث ثورة حقيقية في مهنة موظفي المبيعات، مع دحض أنه ليس من الضروري إهدار الوقت في تطوير المهارات التي ربما لا تكون ذات فائدة بالنسبة لمندوبي المبيعات.

ويرى الكاتب فريدريك أوكلوند أنه على العكس من المنهج السائد، فإن الحماس ليس ذا جدوى فقط، بل ربما يتسبب في فقدان نسبة أكبر من المبيعات من تلك التي يساعد في جلبها.

أصبح الكاتب واحداً من أفضل مندوبي المبيعات في نيويورك، خاصة وهي أكثر أسواق العقارات منافسة في العالم، حيث يدخل في مناقصات لبيع عقارات بملايين الدولارات لمشاهير المدينة.

والآن ولأول مرة يشارك فيها فريدريك أسراره مع الآخرين، ليحققوا النجاح فيما يصبون إليه، ووفقاً للكاتب، حتى إن لم تكن تعتبر نفسك مندوب مبيعات، فإنك مارست وظيفة البيع بشكل أو بآخر في حياتك اليومية. وفي أي وقت يسعى فيه الشخص لإقناع شخص آخر بإعطائه شيئاً مقابل ما عندك، سواء كان منزلاً أو سيارة أو حتى مجرد فكرة، فإنك تمارس مهنة البيع.

ويذهب الكتاب، في أن التفكير الإيجابي ما هو إلا مغالطة غير واقعية، حيث إن موظف المبيعات الذي يفكر بطريقة سلبية، تتوافر لديه فرصة أكبر بكثير للنجاح من ذلك الذي يفكر بطريقة إيجابية.

كما أن النجاح في المبيعات، ليس مقروناً بإقناع الناس لشراء أشياء ليست لديهم الرغبة في اقتنائها. ومندوب المبيعات الذي يملك دائماً إجابة لكل اعتراض يقدمه الزبون، ليس من المرجح أن يحقق دخلاً عالياً.

والرغبة في تحفيز الآخرين بهدف الشراء، لا يجانبها الصواب، بل ربما تعتبر فكرة غبية، وأن مندوب المبيعات الناجح، لا يحاول أبداً تحفيز أي شخص.

2 قوة التفكير الإيجابي نورمان فينسنت بيل

تُرجم هذا الكتاب إلى خمس عشرة لغة، وبيعت منه 7 ملايين نسخة، وربما لا يوجد مثلاً له في قدرته الاستثنائية على مساعدة ملايين من القراء حول العالم في استعادة الثقة المفقودة بالنفس، إذ يقدم دكتور بيل جوهر من خلاله أسلوبه العميق في مجابهة مشاكل الحياة اليومية.

ويتطرق الكتاب لكيفية التخلص من الشكوك التي تعمل على تعطيل المقدرات الشخصية للفرد، والتحرر من القلق والتوتر والخنوع، ويشير كذلك إلى الطريقة التي يمكن عبرها التغلب على المشاكل والتوصل للحلول.

ويعتبر كتاب قوة التفكير الإيجابي برنامجاً محفزاً وطموحاً، يساعد على إحداث تغيير إيجابي في الحياة. ويوضح المؤلف نورمان فينسنت بيل، كيف يمكن أن تحسن التأثيرات البناءة والثقة حياة الأفراد. وبالأخذ في الاعتبار، استنباط الثقة القوية في الخالق، يتحول الاستنتاج الإيجابي إلى بوابة للصفاء من خلال تحكم أفضل في النفس وفي الجسد على حد سواء.

ويعتبر هذا الكتاب الوصفة الأفضل للذين يعيشون حياة متخمة بالسلبية، حيث يزخر بالطرق التي تساعد على الشعور بالتفاؤل والعثور على القوة التي تعين على تحقيق الأهداف المرجوة.

تمت طباعة هذا الكتاب لأول مرة في عام 1952 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث تقوم فكرته على العنوان الذي يشجع القارئ على تبني طريقته الخاصة في التفكير الإيجابي لممارسة حياة غنية بالسعادة وأكثر ثراء.

من المعروف أن هناك العديد من العوامل التي تتضافر لتحقيق النجاح، من بينها الموهبة وأخلاقيات المهنة والتعليم والخلفية والمثابرة والرغبة والفرص المتاحة والحظ، وغيرها. لكن يحاول دكتور بيل دحض العديد من هذه العوامل، حيث يرى أن العامل الرئيس وراء النجاح يتمثل في الثقة في النفس والخالق، لذا فإن التفكير الإيجابي المصحوب بالعادات السليمة، هو السبيل للوصول لتحقيق نجاح دائم، الذي عادة ما يقترن بالسعادة.

لذا، يوصي الكاتب بضرورة الثقة في المقدرات الشخصية، والبحث عن الشريك الذي يتحلى بقوة تفوق قوتك للوصول إلى المبتغى.

3 معادلة السعادة نيل باسريشا

بعد تحقيق سلسلة «كتاب الروائع»، لمبيعات تجاوزت مليون نسخة، وجه نيل باسريشا، الذي نال درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة هارفارد والكاتب الذي حقق أعلى معدل مبيعات في نيويورك تايمز، تركيزه إلى التطبيق بدلاً من الملاحظة .

وفي معادلة السعادة: «لا أريد شيئاً+ وأعمل كل شيء= الحصول على كل شيء». صور الكاتب كيفية عمل هذه المعادلة. وفي حالة تبدو هذه المعادلة بمثابة التناقض، فإن القارئ لم يستطع بعد فك شفرة الأسرار التسعة للسعادة.

يتسم كل سر من هذه الأسرار بنموذج مشترك، ويقلبه على رأسه، ويلقي به في ضوء جديد تماماً. بعدها تقدم باسريشا خطوة إضافية، من خلال توفير إرشادات متدرجة ورسومات مبعثرة باليد، توضح بدقة كيفية تطبيق كل سر، ليعيش الفرد حياة أكثر سعادة اليوم.

ويستقي القارئ من هذه المعادلة مبادئ، تتمثل في: لماذا لا يقود النجاح إلى السعادة؟، وكيفية جني الكثير من المال أكثر من غيرك، ولماذا يعتبر تعدد الوظائف خرافة من الخرافات؟، وأن استبعاد الخيارات يقود للمزيد من فرص الاختيار.

ومعادلة السعادة، من الكتب التي تغير طريقة تفكير الفرد في أي شيء، الزمن، الوظيفة، العلاقات، والأسرة والسعادة أيضاً.