ورشة «التقاعد الآمن»: الخبرات لا تتقاعد

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم - مكتب شؤون المتقاعدين، ورشة عمل بالتعاون مع جمعية الإمارات للمتقاعدين بعنوان «التقاعد الآمن» بشعار «الخبرات لا تتقاعد» وذلك في فندق هيلتون كابيتال جراند بأبوظبي.

حضر الورشة اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء الركن «م» مبارك عوض الخييلي رئيس مجلس إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين، وعدد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية، والضباط في وزارة الداخلية.

وأكد العقيد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة أن التقاعد الآمن هو الطريق الآخر الذي يسلكه الموظف في القطاع العام أو الخاص بعد فترة من العمر والعمل في خدمة الوطن ونفسه والمجتمع، لافتاً أن وزارة الداخلية تسعى دائماً لمنح وإعطاء كل من كانوا ضمن هذا الطريق النفع والخير وتمد لهم يد المساعدة.

أدارت جلسات الورشة المهندسة هيفاء عدنان النجار من جمعية المتقاعدين في دولة الكويت الشقيقة، حيث قدم العقيد «م» مبارك عبدالكريم الرصاصي ورقة عمل بعنوان «متعة العطاء بعد التقاعد» أشار فيها إلى أن كل إنسان منا يجب أن تكون لديه الدافعية للعمل بعد التقاعد والشعور بقدرته على صياغة نفسه.

وتحدث العقيد «م» فرج إسماعيل فرج رئيس جمعية الإمارات للمتقاعدين عن الجانب الثقافي للتقاعد، مؤكداً أهمية نشر ثقافة التقاعد من خلال تهيئة الموظف لقبول حياته الجديدة، فضلاً عن قيام جهة العمل بوضع آلية لإعداد وتأهيل المقبلين على التقاعد وتهيئتهم لهذه المرحلة.

من جهته، حدد يوسف عبدالخالق العوضي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير والاستشارات الخطوات التي يجب اتباعها عند افتتاح مشروع تجاري. كما تطرق إلى الوسائل المساعدة لجمع المعلومات عن أي مشروع.

وتناولت المحامية قمر صالح الكسابي من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمحامي عيسى أحمد السويدي موضوع الجانب القانوني في التقاعد على المستويين الاتحادي والمحلي.

وافتتح اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء الركن «م» مبارك عوض الخييلي رئيس مجلس إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين، المعرض التقني الذي أقيم على هامش الورشة.