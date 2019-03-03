ولي عهد عجمان يترأس اجتماع أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية

عجمان (وام)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بمقر المؤسسة، اجتماع مجلس الأمناء، اطلع خلاله على خطط عمل المجلس والمشاريع والبرامج الميدانية المنفذة على أرض الواقع لتعزيز ودعم الجهود الخيرية والإنسانية لكافة الأسر المواطنة المتعففة والمعوزة، وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح المشاريع، بما يسهم في دعم واستقرار الأسر المواطنة بمختلف المناطق.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، والدكتور عبدالله محمد الأنصاري، وأحمد إبراهيم الشامسي، والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وعدد من موظفي المؤسسة. وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد مكانة العطاء الخيري والإنساني على أرض دولة زايد الخير والذي يمثل فلسفةً وممارسةً في المجتمع الإماراتي بكل فئاته ومقوِماته المادية والمعنوية ضمن نهج كرس صورة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، بوصفها من أكبر الدول المانحة في العالم.

وأكد سموه، أن المؤسسة تسعى من برامج عملها المتواصلة إلى العمل على التخفيف من معاناة الآخرين بشتى السبل المتاحة في إطار سياسة منهجية ثابتة تترجم إيمان دولة الإمارات بقيمة العمل الإنساني والخيري، باعتباره أساس السلم والاستقرار العالميين، وتعكس رسالة الدولة قيادة وشعباً وأن الخير قيمته تكون أكبر كلما كان أعم وأشمل.

من جانبها، قدمت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي شرحاً شاملاً لسمو ولي عهد عجمان وأعضاء مجلس الأمناء حول أهم خطط العمل المزمع تنفيذها وآليات العمل والبرامج المنفذة بالتعاون مع كافة الجهات.