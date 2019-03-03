أبوظبي (الاتحاد) أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تحدي القراءة العربي في دورته الجديدة يهدف لأن يقرأ كل طالب 50 كتاباً في كل عام أكاديمي،

مشيراً سموه إلى أن العدد وصل إلى 13 مليون طالب من 49 دولة حتى الآن.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: مع انطلاقة شهر القراءة.. وصلتني أرقام المشاركين في تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة.. والذي يهدف لقراءة كل طالب 50 كتاباً في كل عام أكاديمي. 13 مليون طالب من 49 دولة هي حصيلة هذه الدورة للآن.

وأضاف سموه: تحدي القراءة هو تحد عربي نجحنا فيه حضارياً.. نحن أقوياء بشباب عربي قارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد: تحدي القـراءة العربي يستهدف أن يقرأ كل طالب 50 كتاباً سنوياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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