خلال لقائه ملك البحرين.. محمد بن راشد يؤكد توافق رؤى الإمارات والبحرين حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك

المنامة (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ظهر أمس في قصر الصخير بمملكة البحرين، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وتبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وجلالة ملك البحرين، الأحاديث الودية حول العلاقات المتميزة القائمة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد، وفي شتى المجالات التي تعود بالنفع والخير على شعبيهما الشقيقين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، توافق رؤى دولة الإمارات ومملكة البحرين حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطابق وجهات النظر بشأن الموضوعات المتعلقة بمستقبل المنطقة، وما تستدعيه الأوضاع الإقليمية والدولية من ضرورة توسيع آفاق التعاون لرصد الفرص التي من شأنها تأكيد قدرة المنطقة على ترسيخ أسس الأمن والاستقرار والرخاء المأمولة لشعوبنا، سواء على مستوى منطقة الخليج أو على الصعيد العربي عامة.

كما تطرق الحديث إلى أهمية تنظيم المهرجانات الرياضية المتخصصة في مختلف أنواعها، ومن بينها قطاع الفروسية، والحرص الدائم على دعمها والارتقاء بها، بما يسهم في خدمة رياضة الفروسية وتطورها على مختلف الصعد.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة «ميدان».