طحنون بن محمد وسيف بن زايد وحامد بن زايد يعزون أسرة المنصوري

العين (وام)

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى محمد حمد مبارك آل سالمين المنصوري في وفاة «ابنته - رحمها الله»، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في مجلس الروضة بمدينة العين.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي. كما قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء إلى أسرة الفقيدة العنود محمد حمد آل سالمين المنصوري.

وأعرب سموهما لدى زيارتهما مجلس العزاء في العين عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة الفقيدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء أمس، واجب العزاء إلى محمد حمد مبارك آل سالمين المنصوري في وفاة ابنته، رحمها الله. وأعرب معاليه، خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الروضة بمدينة العين، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.