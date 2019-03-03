نهيان بن مبارك: الإمارات حريصة على دعم قضية فلسطين

أبوظبي (وام)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الرئيس الفخري للجنة أصدقاء جامعة القدس في أبوظبي، أمس الأول، حفل العشاء السنوي الـ14 للجنة الذي نظمته بفندق الشاطئ روتانا - أبوظبي، وتضمن أمسية غنائية، أحياها الفنان يعقوب شاهين.

حضر الحفل، عصام توفيق مصالحة، سفير دولة فلسطين لدى الدولة، وشهاب دندن، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وسمير المنصر، سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة، والبروفيسور إيريك فواش، مدير جامعة باريس السوربون في أبوظبي، والدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس، وهاشم ذويب، المدير المالي لجامعة القدس، والدكتورة صفاء الظاهر، مديرة وحدة المساعدات المالية بجامعة القدس، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب .

وقال معاليه: نجتمع معاً احتفاء بهذه الجامعة العريقة التي تقع في مدينة القدس، القلب النابض لفلسطين ومصدر الإشعاع للمؤمنين في كل مكان، مدينة القدس هي مدينة السلام، ولن يكون هناك سلام من دون أن تكون هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة.

وقال: «احتفالنا اليوم مناسبة نؤكد فيها معاً، أننا في الإمارات حريصون كل الحرص على الدفاع عن قضية العرب الأولى: فلسطين، والقدس العزيزة، هي عاصمتها - إننا نحمد الله كثيراً، على أننا في الإمارات وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبالدعم القوي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - نسير على نهج القائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم قضية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.