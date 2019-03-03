سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «تكافل الداخلية» و«اقتصادية دبي»

أبوظبي (وام)

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بهدف تعهيد خدمات فزعة في إمارة دبي وتعزيزاً للعلاقات بين الطرفين.

وقع المذكرة المقدم أحمد محمد بوهارون المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية والعضو المنتدب لـ«فزعة» ومحمد حسن الشحي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي رئيس صندوق السعادة في اقتصادية دبي بحضور سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي وعدد من المسؤولين من كلا الجهتين.

وقال المقدم أحمد محمد بوهارون: إن برنامج فزعة هو مبادرة مجتمعية أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة.

وأضاف: أنه وفقاً لمذكرة التفاهم فإنه سيتم تقديم خدمات برنامج «فزعة» إلى أعضاء برنامج فزعة من موظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية ممن وقّعت مذكرة تفاهم مع فزعة في إمارة دبي وحاملي العضوية الفضية والذهبية والبلاتينية وحاملي بطاقة خصومات فزعة، لافتاً إلى استفادة منتسبي وزارة الداخلية أيضاً من خدمات برنامج فزعة من كافة إمارات الدولة، وذلك عبر مراكز خدمة العاملين التابعة لاقتصادية دبي ومراكز التعهيد المعتمدة لدى الصندوق.

وأشار بوهارون إلى أن من أهم الخدمات التي يقدمها برنامج فزعة لأعضاء البرنامج هي خدمة إيجار السيارات المنتهي بالتملك وخدمة التعويض عن الحوادث الشخصية وخدمة تأمين السيارات وخدمة العروض والخصومات وخدمة فزعة مناسبات وخدمة فزعة أماكن لحجوازات الفنادق والسفر وغيرها من الخدمات الأخرى التي تخدم أفراد المجتمع.

وأكد، أن شراكة فزعة مع اقتصادية دبي تأتي في إطار تعزيز العلاقات والشراكات المتميزة للصندوق وتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته التكافلية والوصول إلى أعضائه في كافة إمارات الدولة، مشيداً بجهود اقتصادية دبي الحثيثة لتسهيل هذه المهمة لخدمة كافة شرائح المجتمع، معرباً عن الاعتزاز بتقديم كل ما يخدم المجتمع وينشر ثقافة الإيجابية والسعادة.

من جهته، قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: يسرنا توقيع مذكرة التفاهم التي تعكس استدامة الشراكة الناجحة بين اقتصادية دبي وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية والتي تؤكد تلاحم الجهود بين مختلف الجهات الحكومية على الصعيد المحلي والاتحادي في سبيل ترجمة توجهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة في تحقيق الرفاهية والرخاء ونشر السعادة لمختلف شرائح المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي على وجه التحديد.