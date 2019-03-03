الامارات | حساب بنكي لربة منزل يتحول من 873 ألف درهم إلى صفر

شكرا لقرائتكم خبر عن حساب بنكي لربة منزل يتحول من 873 ألف درهم إلى صفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قصدت ربة منزل مقيمة في الدولة ماكينة صراف آلي لسحب نقود عقب عودتها من إجازة في بلادها، لكن لم تتمكن، حيث أخبرها الجهاز بعدم وجود رصيف كاف، حاولت مراراً لكن دون فائدة فتوجهت إلى البنك وطلبت كشف حساب بنكي، لتجد مفاجأة غير سارة على الإطلاق، إذ كان رصيدها صفر، رغم أنها تركت فيه قبل سفرها 873 ألف درهم، واكتشفت أن مجهولين اخترقوا حسابها بعد أن استولوا على رقم هاتفها بالحيلة عبر إحدى شركتي الاتصالات، ثم احتالوا على البنك كذلك، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت أحد المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم البالغ من العمر 29 عاماً رجل أعمال أسيوي، زور بالاشتراك مع آخرين مجهولين محرر رسمي عبارة عن مستندات طلب تحويل هاتف المجني عليه المسجل باسم شركته إلى شركة أخرى، كما زور صورة بطاقة هاتفها بأن استبدل صورتها بصورة أخر وقام بالتعديل على بيانات تاريخ انتهاء ورقم البطاقة، وزور مستندات أخرى غير رسمية شملت شهادة غير ممانعة بتحويل رقم الهاتف منسوب صدوره إليه، وطلب تحويل مبلغ 873 ألف درهم من حسابها إلى حساب آخر، واستولى على المبلغ بواسطة مستند مزور قدمه لموظف البنك حسن النية.

وقالت المجني عليها 49 عاماً إنها كانت في أجازة ببلادها، وحين حضرت حاولت استخدام بطاقة الخصم الآلي البنكية، لكن لم تتمكن لعدم وجود رصيف كاف في الحساب، فتوجهت إلى البنك وطلبت كشف حسابها، وفوجئت بعدم وجود رصيد وأن شخصاً ما أجرى عملية تحويل بنكي من حسابها قبل شهرين من ذلك، بمبلغ 873 ألف درهم، إلى حساب شركة أخرى مستخدماً رقم هاتفها.

وبناء على ما سبق توجهت إلى شركة الاتصالات التي زودتها بالشريحة، وفوجئت بأن رقم هاتفها قد تم تحويله على إسم شركة أخرى، وعرض عليها الموظفون هناك مستند محرر بخط اليد مضمونه أنها تطلب تحويل رقمها لإسم تلك الشركة، وعرضوا عليها كذلك صور لبطاقة هويتها، فأخبرتهم بأن الصورة ليست لها، كما أن توقيع الأوراق ليس توقيعها، مؤكداً أن المستندات التي تم تقديمها إلى البنك لإجراء التحويل لا تمت لها بصلة وحررت بتواقيع مختلفة، ما يرجح من وجهة نظرها تواطؤ أحد موظفي النبك.