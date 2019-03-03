كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| شاه روخان يروج للسياحة في دبي بفيلم جديد

يقوم نجم السينما الهندية شاه روخان بنقل دبي إلى العالم مرة أخرى في حلقة جديدة في حملته السياحية #BeMyGuest.

تم إطلاق الحلقة هذا الأسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، كجزء من شراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، بحسب “أريبيان بيزنس”.

ويصور خان، الذي هو من محبي المدينة وزائر متكرر لها في دبي، حيث يقوم بتصوير لأحدث نسخة من الحملة الترويجية، ويجد نفسه في رحلة بحث عن الكنوز المفاجئة في جميع أنحاء المدينة، ويكتشف معالم الجذب “التي يجب مشاهدتها”.

ومنذ إطلاقها في ديسمبر 2016، تلقت #BeMyGuest أكثر من 100 مليون مشاهدة في جميع أنحاء العالم.

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وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق التجاري (DCTCM): “بالنسبة لنا، يعتبر شاه روخان أكثر من مجرد أيقونة لبوليوود. فهو من قدامى المحاربين في دبي، وله علاقة طويلة الأمد بالمدينة وشعبنا”.

وأضاف: “بعد نجاح النسختين السابقتين من #BeMyGuest، يسعدنا أن نشارك معه مرة أخرى على أداء مختلف تمامًا، ولكن لا يمكن التنبؤ به، في هذا السرد الأخير”.

وقال خان: “كنت أسافر بانتظام إلى هذه المدينة الرائعة لسنوات، وفي كل مرة أزورها، أشعر بالدهشة من الكثير من الأشياء الجديدة والمثيرة والأفضل من نوعها في العالم. ولكن ما وراء الأشياء الجديدة والمثيرة التي يجب استكشافها، ما أجده حقاً هو روح المدينة – شعبها وحسن ضيافتها – التي تجعل كل زيارة أكثر جاذبية”.

وأضاف خان “تعد دبي وجهة رائعة حقًا لاكتشاف الكثير، سواء كان الترفيه العائلي أو الثقافة أو المغامرة أو الطعام والخدمة المتميزة التي تجعلها الوجهة التي يجب زيارتها للجميع.”