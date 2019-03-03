كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جناح الولايات المتحدة يدرس الفوائد الاقتصادية لمعرض إكسبو دبي 2020

سيقوم منظمو الجناح الأمريكي في معرض إكسبو 2020 بدبي بجمع البيانات لتقديم حالة الأعمال للشركات المشاركة في المعارض العالمية المستقبلية، وفقاً لجريج هيوستن، الرئيس التنفيذي لبافليون USA 2020.

وفي مقابلة مع أريبيان بزنس، قال هوستون إن جامعة جنوب كاليفورنيا للدبلوماسية العامة – بقيادة خبير المعارض العالمي الدكتور جاي وونغ – قد تم جلبها إلى الكونسورتيوم المشارك في الجناح الأمريكي في الحدث المرتقب.

وقال هوستون أن الدكتور وونغ وفريقه سيعملون على تطوير “مقاييس لتقييم النتائج”، بعضها بالتعاون مع رعاة الجناح، وكل منها له أهدافه الخاصة من حيث عائد الاستثمار (ROIs).

وقالت هيوستون: “ما أريد الحصول عليه من المعرض هو بيانات للمعرض القادم. حالياً ليس لدي بيانات من معارض سابقة لإظهار أن هذا استثمار جيد. نحن نعلم أنه استثمار جيد، لأننا يمكن أن نشعر به ونختبره ، لكن البيانات غير موجودة “.

وأضاف أن هذه البيانات من معرض إكسبو دبي 2020 ستسمح لمنظمي أجنحة المعرض المستقبلية بتوضيح “من الألف إلى الياء” لماذا يتعين على الشركات المشاركة فيه.

وأضاف “هدفنا هو ترك جدول بيانات كامل يمكن للمجموعة التالية المضي قدمًا والقول بأن هذا استثمار كبير للشركة، والذي يمكنك من خلاله رؤية العوائد على الاستثمارات بواسطة المشاركة في الجناح الأمريكي”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار هيوستون إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي يمثل واحدة من أكبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تجري حاليا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. “إن دولة الإمارات هي واحدة من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، لذا فإن التواجد هنا يمثل أولوية رئيسية لوزارة الخارجية”.