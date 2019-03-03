كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| لصاقات بحجم بطاقة الأعمال لمنع حرائق ناطحات السحاب في دبي

ستساعد لصاقة جديدة بحجم بطاقة الأعمال على منع حرائق ناطحات السحاب في دبي. ويمكن للصاقات الصغيرة التي لا تكلف سوى 11 درهماً، أن تنقذ الأرواح وتحمي ممتلكات بملايين الدراهم من التلف، عندما يتم إدخالها في الإمارات العام المقبل.

وتعمل اللصاقة بتقنية النانو من خلال الاستجابة للشرارة أو اللهب، مما يؤدي إلى إطلاق عامل إطفاء يعمل على إخماد الحريق قبل أن تتاح الفرصة للنيران بالانتشار.

ويمكن تطبيق اللصاقة على أي جهاز كهربائي أو صندوق فيوز ويتم تطويره من قبل الدفاع المدني في دبي.

ملصقات بايرو، تكنولوجيا مماثلة من شركة Actok الإندونيسية، متوفرة بالفعل في الإمارات، ولكن دبي تهدف لإنتاج نسخة خاصة بها.

وأشار العقيد علي حسن المطوع من إدارة الدفاع المدني في دبي إلى إن ما يقرب من 80 في المائة من الحرائق ناتجة عن أخطاء كهربائية. وقال: “سيساعدنا سلوك المواد المستخدمة في البناء والابتكارات الجديدة باستخدام تقنية النانو على إحداث فرق كبير في السلامة من الحرائق”.

وأضاف “إنها تكنولوجيا نعمل عليها ولكننا نريد أن تكون المواد المستخدمة سليمة بيئياً، وليس المواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة حالياً.”

وتعمل اللصاقات عن طريق إطلاق مواد كيميائية تخنق اللهب عبر إزالة الأكسجين. وتهدئ الغازات أيضًا المنطقة المحيطة بالمصدر، مما يحد من خطر إعادة الإشتعال، وتعمل هذه اللصاقات حتى عندما تكون رطبة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال العقيد المطوع “سيتم استخدام هذه اللصاقات في المباني في دبي من العام المقبل ونأمل أن تستخدم تقنية مماثلة في الطلاء للمباني”.

ويهدف الدفاع المدني في دبي إلى تقليل أوقات الاستجابة للطوارئ والتركيز على الوقاية من الحرائق. وفي عام 2017، بلغ متوسط ​​زمن الاستجابة أقل من ثماني دقائق، مع إمكانية التحكم في الحوادث في غضون 20 دقيقة في المتوسط.