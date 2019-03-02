طلاب المدارس: ينبغي للتكنولوجيا أن تؤدي للتغيير الإيجابي

خاضت مجموعة من طلاب المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة حوارًا موسعًا بشأن موازنة الإيجابيات والسلبيات الخاصة بالتكنولوجيا في حياتنا وكيفية تسخير للتكنولوجيا كأداة لدفع عجلة التغيير الإيجابي. جاء ذلك في الجلسة الثانية من جلسات "المجلس العالمي لجيل المستقبل"، التي استضافها إكسبو 2020 دبي.

وشهدت الجلسة التي انعقدت تحت عنوان "تكنولوجيا بعقل وقلب" في مركز الزوار في "إكسبو 2020 دبي"، مشاركة 21 من رواد الفكر الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين 13 و17 عامًا لمناقشة تأثير الابتكار في حياتنا خلال العقد الماضي، وأهمية توجيه الابتكارات المستقبلية المتقدمة بدقة وعناية بما يضمن قدرتها على تحسين جودة حياة الناس.

وبحث اللقاء الذي عقد في مركز الزوار التابع لإكسبو 2020 ما إذا كانت الإنسانية تعتمد بصورة مفرطة على التكنولوجيا، وكيف يمكن استغلال فوائد الابتكار من دون أن يؤثر ذلك على الإبداع أو الذكاء الشخصي.

وتشكل سلسلة جلسات "المجلس العالمي لجيل المستقبل" جزءًا من التزام القائمين على إكسبو 2020 دبي بجعل الشباب في قلبه، وتندرج في إطار مبادرة "المجلس العالمي" التي أطلقها إكسبو 2020 دبي، وتهدف لإطلاق حوارات بنّاءة بين الشباب حول مواضيع تؤثر على مستقبلهم. وستلهم الأفكار والأسئلة والحلول التي يجري طرحها خلال هذه الحوارات جلسات "المجلس العالمي" المقبلة.

وقالت إيمان العمراني، نائب الرئيس التنفيذي للتقنية – الابتكار وتقنية المستقبل، التي استضافت جلسة "المجلس العالمي لجيل المستقبل إنه من الضروري إشراك الشباب في الحوارات المتعلقة بآثار التكنولوجيا لضمان توجيه التطورات المتسقبلية بما يضمن مصلحتهم.

وأضافت: "يمتلك الشباب منظورًا شاملًا حول أثر التكنولوجيا على الإنسانية في الماضي ولذلك بإمكانهم تقديم تصور عما يجب فعله لضمان أن يكون لها أثر إيجابي على قدراتنا الإبداعية وعلاقاتنا وسعادتنا في المستقبل.

وقد أتاح هذا الحوار للطلاب فرصة تبادل أفكارهم وآمالهم ومخاوفهم حول التطورات التقنية في أجواء حوار شاملة وداعمة. وعلاوة على تناول التأثير الذي أحدثه الابتكار في مسيرة تقدم البشرية على مدار القرن الماضي، كان واضحًا من خلال الرؤى المبتكرة التي قدمها الشباب امتلاكهم لفهم عميق حول كيفية تسخير إمكانات التقنيات الحديثة لصنع مستقبل أفضل للإنسانية".

وعلاوة على مناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بالتطورات المستقبلية، سلط المشاركون، في جلسة المجلس العالمي لجيل المستقبل، الضوء، على التأثير الذي تركته الابتكارات الحالية على حياتهم.

وأضاف سفيان أحمد من طلاب مدرسة بريستين الخاصة في دبي: "يتميز جيلنا بطابع خاص نظرًا للتطور المتسارع الذي شهدته التكنولوجيا خلال حياتنا. وفي حين يتعين علينا التكيف مع وتيرة التغيير السريعة، علينا أيضًا أن نتعلم التعايش مع هذه التطورات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

أشعر أحيانًا بوجود ثقافة حانقة على التقنيات الجديدة مثل شبكات التواصل الاجتماعي، لكن ما يراه البعض جانبًا سلبيًا يراه غيره وسيلة للراحة".

وتماشيًا مع الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي (تواصل العقول، وصنع المستقبل) وبدعم من مواضيعه الفرعية: "الفرص والتنقل والاستدامة"، تجمع سلسلة جلسات "المجلس العالمي" نخبة من رواد الفكر الحاليين والمستقبليين من خلفيات ثقافية متنوعة لإجراء حوارات تتناول قضايا ملحّة. وتهدف المبادرة إلى صياغة وجهات نظر جديدة وتعزيز أواصر التواصل بين الناس والتوصل إلى أفكار خلّاقة ربما ما كانت ستطرأ لولاها.

وجرى تصميم سلسلة جلسات "المجلس العالمي" في "إكسبو 2020 دبي" للتصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين في أجواء حوار مستوحاة من العادات والتقاليد في المجالس الإماراتية والعربية التقليدية، التي تجسّد مساحات حوارية ذات قيمة اجتماعية مرموقة يجتمع فيها الناس لاكتساب تصورات مختلفة وتبادل الآراء التي تساعد في اتخاذ قرارات حول مواضيع في غاية الأهمية لمجتمعاتهم.

وكان "إكسبو 2020 دبي" قد أعلن التزامه باستضافة 50 جلسة من جلسات "المجلس العالمي" في الفترة التي تسبق الحدث الدولي وخلاله، تتضمن ست جلسات بقيادة الشباب. وستنعقد الجلسة المقبلة في كيغالي عاصمة رواندا يوم 27 مارس 2019.