مهرجان طيران الإمارات للآداب يكافئ مواهب الشباب الواعدة

م تكريم الشعراء الشباب المتميزين في حفل توزيع جائزة "تعليم" للشعر خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب (1- 9 مارس 2019)، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة العامة للإمارة التي تُعنى بالثقافة والفنون والتراث.

وقد حصل الفائزون على كتاب تذكاري للمشاركات الفائزة، وكأس تذكاري، وقام بتسليم الجوائز للفائزين شاعر مهرجان 2019، جوشوا سيغال، والشاعر مصعب بيروتية، وزينب إبراهيم البلوشي التي تعد من أبرز شعراء الشعر الشعبي.

يشارك المتقدمون باللغة العربية واللغة الإنجليزية؛ وقد أصبحت جائزة "تعليم" السنوية أحد أهم الفعاليات الثقافية السنوية لطلبة المدارس في الدولة.

شارك الطلبة هذا العام في تأليف قصائد ضمن آفاق موضوع المسابقة "عوالم أخرى"، الذي ألهم أكثر من 1100 مشارك، قدموا إبداعاتهم الأصيلة ضمن الفئات العمرية الأربع (11 فأقل)، (12-14)، (15-17) و(18 -25)، وقد شهدت دورة 2019 نجاحاً منقطع النظير.

وقد أثنت روس مارشال، الرئيس التنفيذي لـ "تعليم" على الجائزة في حفل توزيع الجوائز، وذكرت أنها حققت نجاحاً كبيراً هذا العام بجعلها الشعر متاحاً للجميع، وأضافت "كانت المسابقة حافزاً رائعاً يعزز من مكانة الشعر لدى الأجيال الأصغر، ويوفر منصة للتعبير عن الأفكار والمشاعر والتصورات بشكل رائع. إننا فخورون بدعمنا للمسابقة منذ بداياتها، ونأمل أن تؤتي ثمارها في غرس محبة الشعر والأدب باللغتين العربية والإنجليزية في نفوس الطلاب مما يهذب مشاعرهم ويسمو بأفكارهم.