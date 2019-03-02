"العلاقات الحكومية في الشارقة" تبحث سبل التعاون المشترك مع جمهورية كوريا الجنوبية

استقبلت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وفداً من كوريا الجنوبية رفيع المستوى ضم شخصيات دبلوماسية، بهدف بحث المسائل المشتركة، ومناقشة سبل التعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من القطاعات الحيوية التي تخدم مستقبل العلاقات بين البلدين.

ونظمت الدائرة للوفد سلسلة زيارات لعدد من المؤسسات حكومية في الشارقة، رافقهم خلالها الشيخ ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، والشيخة نوار القاسمي، مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون، وسعادة منال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، حيث ضم الوفد الكوري الجنوبي كلاً من سعادة تشون يونغ ووك، قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية، وسعادة بارك هيزن - قنصل، وسعادة جين هيوك - قنصل، وهيونجو ناحم - نائب القنصل، وكيم كيومين - نائب القنصل، وسارة المرصفي، باحث ومنسق دبلوماسي.

وشمل برنامج الزيارات الخاص بالوفد زيارة معهد الشارقة للتراث، ودائرة الثقافة ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، للاطلاع على ما يحتضنه من كنوز تاريخية، ومؤسسة الشارقة للفنون للتعرّف على ما تقدمه من جماليات تعكس ألق الفن الإماراتي إضافة إلى جولة في قلب الشارقة وفندق البيت ذو الطابع التراثي الأصيل.

وأكد الشيخ ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، أن الإمارة تجمعها الكثير من مجالات التعاون مع جمهورية كورية الجنوبية ضمن قطاعات واعدة وحيوية، مشيراً إلى أن حزمة الاتفاقيات والمذكرات التي وقعتها الإمارة مع كوريا الجنوبية تدل على المدى المتقدم في العلاقات التي تجمع كلا الجانبين.

وقال الشيخ ماجد القاسمي:" تدل زيارة وفد كوريا الجنوبية لإمارة الشارقة على حجم العلاقات التي تربط الإمارة في مختلف القطاعات الحيوية، هذه الشراكات التاريخية وضع أساساتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أراد أن تمتلك الإمارة بنية تحتية متكاملة على مختلف الصعد، وأن تنفتح بسياساتها التنموية الكبيرة على العالم بأسره، الأمر الذي يشجع على مواصلة مدّ جسور التعاون معها واستقطاب المزيد من الخبرات والمعارف للارتقاء بمسيرة النهضة التنموية في الإمارة".

وأضاف الشيخ ماجد القاسمي: "تؤكد هذه الزيارة نجاح تجربة الشارقة الاقتصادية والثقافية على المستوى العالمي، إذ تقدم الإمارة نموذجاً متفرداً في ضبط سياساته الاقتصادية واستثمار فرصها وخياراتها التنموية، إلى جانب جهودها الكبيرة في دعم الحراك الثقافي وحفظ ورعاية التراث".

وتعكس الزيارة -التي تعد الثانية للوفد الكوري الجنوبي- متانة العلاقات التاريخية التي تجمع كلّاً من إمارة الشارقة وكوريا الجنوبية والممتدة إلى ما يزيد عن 40 عاماً من الشراكات الفاعلة في مختلف الحقول الحيوية، حيث تعقد الشارقة وكوريا الجنوبية اتفاقيات تعاون وتفاهم مهمة على صعيد الرعاية الصحية.

وتجمع الإمارة مع كوريا الجنوبية العديد من الاتفاقيات المشتركة على الصعيد الاقتصادي بما يتمثل بتجديد دائرة التنمية الاقتصادية لمذكرة التفاهم القائمة بينها وبين الوكالة الكورية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعنى بدعم الصناعات وفتح الأسواق المشتركة بين الجانبين وتبادل معلومات التجارة الخارجية المشتركة والزيارات والوفود المشاركة في المعارض التي تقام بين كلا الجانبين.

يشار إلى أن دائرة العلاقات الحكومية تأسست في عام 2014 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تعزيز علاقات التعاون مع شركاء الشارقة الدوليين، وتطوير علاقات الإمارة مع الجهات الدولية والاقليمية الدولية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة.

تتمتع إمارة الشارقة، التي تفخر بكونها مركزاً للثقافة والتعليم والابتكار في دولة الإمارات، بعلاقات دولية واسعة حول العالم، وتعمل الدائرة على دعم تطوير هذه العلاقات عبر تمثيل الإمارة في الخارج، واستقبال واستضافة الوفود الدولية الزائرة، وإقامة الشراكات الاستراتيجية مع المدن الأخرى في العالم التي لديها قواسم مشتركة مع الشارقة، لاسيما فيما يتعلق بقيمها الأساسية التي تتمثل في الثقافة والتعليم والابتكار.