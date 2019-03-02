إعلان الفائزين بجائزة مونتيغرابا للكتابة في مهرجان طيران الإمارات للآداب

تم الإعلان اليوم عن الفائزين بجائزة مونتيغرابا للكتابة، مسابقة مهرجان طيران الإمارات للآداب المرموقة التي تسهم في اكتشاف الروائيين الذين لم يسبق لهم نشر أعمالهم من قبل، ووفي تسليط الضوء عليهم من أجل مساعدتهم على نشر كتبهم، وهي واحدة من أنجح مسابقات الكتابة في المنطقة، ولها سجل حافل في مساندة المواهب الواعدة، فقد تمكن ثمانية مؤلفين من نشر أعمالهم الروائية على مستوى عالمي في السنوات الخمس الأخيرة.

وتعد مسابقة مونتيغرابا من أبرز فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة العامة للإمارة التي تُعنى بالثقافة والفنون والتراث. وسوف تنطلق أبرز مبادرات دبي للثقافة موسم دبي للفنون، والتي تتميز بإقامة فعاليات فنية على مدار شهرين في مدينة دبي، مع انطلاقة مهرجان طيران الإمارات للآداب.

من اليسار إلى اليمين: تشارلز نحاس، موزع مونتيغرابا في منطقة الشرق الأوسط، آين أوكونور، لينزي ايمز، روبرت باتمان، مارك فيدز، لويجي بونومي، مؤسس شركة لويجي بونومي وشركاه.

فازت بالمركز الأول هذا العام الصحفية البريطانية، بولي فيلبس، والتي تعمل الآن مستشارة التواصل لدى إحدى المنظمات في دبي، وذلك عن روايتها "حافظ على قربك من الأصدقاء"، وهي رواية من روايات الغموض والدراما النفسية، تتناول طبيعة المنافسة بين النساء، وعن الصداقات الهدامة التي تحبط المرء، وذلك في إطار حبكة درامية محكمة.

وفاز بالمراكز الأخرى كل من "آين أوكونور"، و "لينزي ايمز"، و"مارك فيدز"، و "روبرت باتمان".

يتم تقييم المشاركات المقدمة للجائزة من قِبل الوكيل الأدبي العالمي لويجي بونومي، مؤسس شركة لويجي بونومي وشركاه، والوكيل الأدبي لمجموعة كبيرة من مؤلفي المهرجان السابقين، مثل أنابيل كانتاريا، وكارين أوسمان، اللتان شاركتا في المسابقة وتمكنتا من الفوز.

وعن الجائزة يحدثنا بونومي: "توفر هذه المسابقة للكتّاب الطموحين فرصة حقيقية لإظهار أعمالهم؛ وقد تمكن العديد من المتأهلين للتصفيات النهائية من الحصول على عقود للنشر في السنوات الماضية، مما يشير إلى مستوى الكتابة الرفيع، وإلى توافر عدد كبير من الكتاب الموهوبين في المنطقة. في كل عام، يدهشني مستوى المشاركين ومخيلتهم المبدعة، وآمل أن تحظى موهبة جديدة هذا العام بفرصة نشر أعمالها. "

من شروط المشاركة في المسابقة، أن يكون المشارك من المقيمين في الإمارات، أو البحرين، أو عمان، أو الكويت، أو السعودية، ولا يزيد عمره عن 21 سنة، ولم يسبق له أن نشر أي رواية من قبل. ويجب أن يرسل المشاركون إلى صفحة الجائزة على موقع المهرجان أول 2000 كلمة من مخطوط عملهم الروائي، وملخصاً من 400 كلمة.

على الرغم من أن عقود النشر غير مضمونة، إلا أن الفائز بالجائزة يحصل على فرصة استثنائية لمناقشة روايته مع لويجي بونومي، مما يوسع آفاقه المستقبلية. ويحصل الفائز أيضاً على إقامة لمدة ليلتين في فندق خمس نجوم في دبي، وعلى نسخة من الكتاب السنوي للكتاب والفنانين، وقلم فاخر من مونتيغرابا، يحمل صورة محفورة يختارها الفائز بنفسه؛ تبلغ قيمته 6000 دولار أمريكي.

يحصل الفائزون بالمراكز الأخرى على قلم الحبر السائل من مونتيغرابا، إضافة إلى نسخ من الكتاب السنوي للمؤلفين والفنانين.

تعد مونتيغرابا من أعرق مصنعي أقلام الكتابة الفاخرة، وتسهم في دعم العديد من الأنشطة والفعاليات الفكرية والثقافية التي تعلي من شأن الكتابة والإبداع، وقد عبر تشارلز نحاس، موزع مونتيغرابا في منطقة الشرق الأوسط، عن فخر الشركة واعتزازها بدعم المواهب الواعدة، وعقب على الحدث قائلاً: "نحن فخورون بدورنا وبمساهمتنا في دعم العديد من الكتّاب الجدد، والأخذ بيدهم على المسار الصحيح، الذي يقودهم للشهرة ولنشر أعمالهم. لقد تم منح الفائزين لهذا العام فرصة عظيمة وأصبحوا على وعد مع النجاح الكبير. آمل أن تحفز نجاحات المشاركين هذا العام الكتّاب الآخرين على المشاركة في المسابقة في العام القادم، وأن نشهد المزيد من الفائزين".

وقد عقبت أحلام بلوكي، مديرة المهرجان على نجاحات الجائزة المتواصلة، قائلة: "إن جائزة مونتيغرابا هي بالتأكيد أحد أهم قصص النجاح التي حققها المهرجان، وانه لمن دواعي فخرنا أننا تمكننا من إحداث هذا التغيير الكبير في الكتابة الإبداعية في المنطقة، من خلال التركيز على مجتمع الكتابة متعدد الجنسيات وتشجيعه. وبدعم المسابقة، نستمر في اكتشاف الجيل القادم من الكتّاب المبدعين. "