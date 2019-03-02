شركة الإمارات للسيارات تحصد جائزة أفضل موزع عام في السنة خلال حفل توزيع جوائز دايملر الشرق الأوسط

حصدت شركة الإمارات للسيارات - المركبات التجارية، الموزع المعتمد لسيارات مرسيدس بنز التجارية في إمارة أبوظبي والشركة التابعة لمجموعة الفهيم، جائزتين خلال حفل توزيع جوائز موزعي مرسيدس بنز الشرق الأوسط.

إذ فازت بجائزة "أفضل موزع عام في السنة" وجائزة "شاحنات مرسيدس بنز" نظير أدائها الإستثنائي في المبيعات في عام 2018.

وقال كاي وولف ألدن، الرئيس التنفيذي لشركة دايملر للسيارات التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نبارك لفريق عمل شركة الإمارات للسيارات – المركبات التجارية لهذه الأوسمة التي تستحقها بجدارة والفوز بهاتين الجائزتين اللتين تكرّمان القرارات الاستراتيجية الناجحة التي ساعدت الشركة على احتلال موقع الصدارة والريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية مبيعات الشاحنات والحافلات ومركبات النقل (فان) وكذلك في خدمة العملاء وقطع الغيار."

وبدوره قال بلال الربعي، المدير العام لشركة الإمارات للسيارات – المركبات التجارية: "أتقدم بالتهنئة لجميع موظفي شركتنا وأشكرهم على مستوى الإلتزام والتفاني في العمل الذي أسهم في فوزنا بالجائزتين المرموقتين. إن فوزنا بجائزة أفضل موزع عام في السنة من بين جميع وكالات مرسيدس بنز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو شاهد حي على مدى تميز الأعمال الذي حققناه كعضو في مجموعة الفهيم."

وكانت شركة الإمارات للسيارات – المركبات التجارية قد فازت للسنة الثانية على التوالي بجائزة أفضل "موزع عام في السنة" ، بفضل تطبيق إجراءات واقعية لإختبار الوقود، وعقود الخدمة الشاملة، FleetBoard تيليماتيكس ، وتدريب السائقين، وإطلاق الجيل الجديد من SFTP مع براهين إجمالي تكلفة الملكية.

ونجحت الشركة في بيع مجموعة كاملة من الشاحنات المدنية والعسكرية والمركبات من فئة G التي تضمنت الجيل الجديد من SFTP. كما حصلت الشركة على تكريم لقيامها بإطلاق حافلة Citaro Euro 6 الجديدة في المنطقة من خلال إتفاقية للنقل العام تضمنت عقداً شاملاً للخدمة لمدة خمسة أعوام.

وتماشياً مع رؤية مجموعة الفهيم ورسالتها، تهدف شركة الإمارات للسيارات – المركبات التجارية إلى تحقيق نمو مستدام عبر تقديم خدمة عملاء متميزة وجودة عالية وإلتزام مستمر بتلبية متطلبات العملاء.