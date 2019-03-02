"سفر للسياحة والسفر" تعلن عن شراكتها مع "GoAir" للطيران لتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي ومطار "كانور"...

أعلنت "سفر للسياحة والسفر" التابعة لمجموعة الفهيم عن شراكتها مع "GoAir" للطيران لتسيير رحلات مباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار "كانور" الذي افتتح مؤخراً في ولاية كيرالا بجنوب الهند.

وبموجب هذه الشراكة، تم تعيين "سفر للسياحة والسفر" كوكيل مبيعات عام لـ "GoAir" للطيران في إمارة أبوظبي، مما يشكل فرصة مميزة للشركة الحائزة على العديد من الجوائز في قطاع السياحة والسفر للدخول إلى سوق الطيران المحلي المتنامي في الهند.

وقد انطلقت أولى الرحلات الجوية بين مطار "كانور" في الهند ومطار أبوظبي الدولي حيث ستقوم "GoAir" بتسيير ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً على متن طائرة من طراز "إيرباص 320 نيو" ضمن الدرجة الاقتصادية"GoSmart" ودرجة رجال الأعمال "GoBusiness".

وبهذه المناسبة قال السيد جيه واديا، الرئيس التنفيذي لشركة "GoAir": "إن تسيير أول رحلة جوية بين أبوظبي و"كانور" يشكل لحظة تاريخية لـ"GoAir" ضمن جهودها للتوسع في سوق الطيران الواعد في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقة المتنامية بين جمهورية الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد أبوظبي الوجهة الدولية الرابعة لـ "GoAir" بعد فوكيت، ومالي، ومسقط فيما يصل العدد الإجمالي لوجهاتنا الى 28 وجهة مما يجعلنا من بين أسرع شركات الطيران نمواً في العالم."

وأضاف واديا: "نحن سعداء بتعاوننا مع شركة أبوظبي للمطارات، كما نتوجه بالشكر إلى الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركائنا في "سفر للسفر والسياحة" على جهودهم لإطلاق هذه الرحلة الجديدة ".

وسيتضمن جدول رحلات "غو إير" أربع رحلات بين أبوظبي و"كانور" مباشرة أسبوعيًا بسعر شامل يصل إلى 435 درهمًا للرحلة في الاتجاه الواحد.

ومن جانبه، قال السيد أوج خليل، مدير عام "سفر للسفر والسياحة": "نحن فخورون بشراكتنا مع "Go Air" التي ستتيح للمسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية حجز الرحلات إلى مختلف الوجهات في الهند بكل سهولة ويسر. تشكل الهند واحدة من أسرع الأسواق نمواً بالنسبة لشركات الطيران منخفضة التكاليف، وفي مقدمتها "GoAir" التي تسعى إلى جعل السفر جواً في متناول الجميع. وتسعى "سفر للسفر والسياحة" عبر ربط المسافرين بشبكة "GoAir" المتنامية في الهند إلى المساهمة في نمو قطاعي الطيران والسياحة في دولة الإمارات الإمارة العربية المتحدة."

ومن المتوقع أن يستقبل مطار "كانور" الجديد أكثر من مليون مسافر سنويًا، فيما تقدر سلطات المطار أن يرتفع هذا العدد خمسة أضعاف بحلول عام 2025. وسيستفيد من الشراكة المبرمة بين "سفر للسفر والسياحة" و"GoAir" عدد كبير من الهنود المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يبلغ تعدادهم نحو 2.8 مليون هندي بالوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات السفر منخفضة التكاليف وفق أرقى معايير الجودة والاحترافية. كما يمكن للمسافرين حجز الرحلات بسهولة إلى أي من الوجهات الداخلية التابعة لـ"" "GoAir" البالغ عددها 22 وجهة.

وتعد "كانور" في ولاية كيرالا واحدة من أشهر الوجهات الشاطئية في جنوب الهند. وقد أقامت "كانور" علاقات تجارية وثيقة مع العالم العربي منذ القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. وتحد هذه المقاطعة الصغيرة جبال "غات الغربية" في الشرق و جزر "لاكشاديب" في الغرب كما أنها تتميز بثروتها وجمالها الطبيعي الخلاب، فضلاً عن معالمها التاريخية وأماكنها الدينية.

في ظل الطلب المتنامي على خدمات السفر الجوي بتكلفة معقولة في شبه القارة الهندية، تواصل "GoAir" بإضافة وجهات جديدة إلى شبكتها المتنامية، كما طرحت خيارات درجة رجال الأعمال ورحلات جديدة إلى وجهات سياحية شهيرة في آسيا كفوكيت في تايلاند، وجزر المالديف